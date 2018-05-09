Baby shower nedir? Baby showerda ne yapılır?

Baby shower; doğuma kısa bir süre kala yapılan ve amacı anne adayına maddi manevi destek olmak olan bir organizasyondur. Anne adayını rahatlatmak ve hediye yağmurun tutmak anlamlarını içeren baby shower, zamanla her çocuk için yapılan bir etkinlik oldu.



Baby shower, diğer bazı partilerden biraz farklıdır çünkü genellikle kendiniz için attığınız bir şey değildir. Genellikle yakın bir arkadaş, bir iş arkadaşı ya da akrabalar organizasyon sürecinde yardımcı olur.



BABY SHOWER AMACI



Bir kutlama olan baby shower, hem maddi hem de manevi açıdan destekleyici oluyor. Baby shower iki temel amacı bulunuyor. İlki; özellikle bu heyecanı ilk kez yaşayacak olan anne adaylarının yaşadığı stresi biraz olsun azaltmak. Doğuma az bir zaman kala verilen destek, bu sürecin daha kolay geçmesini sağlıyor. İkinci neden ise doğum döneminde harcamaları ciddi boyutlarda artan anne ve baba adaylarının eksiklerini gidererek maddi destek olmak.

BABY SHOWERDA NE YAPILIR?



Dünyada uygulamaları değişiklik gösteren baby showerda misafirler ağırlanır, hediyeler verilir, hazırlanan enfes yemekler yenir, anı fotoğrafları çekilir ve oyun gibi çeşitli etkinlikler düzenlenir. Böylece anne karnındaki bebek de bu pozitif ortamdan olumlu anlamda etkinlenir.