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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA) - İHA
14.12.2018 - 16:38, Son Güncelleme:

Babaya üç çocuğunun öldüğü söylenmedi...

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Babaya üç çocuğunun öldüğü söylenmedi...

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında 3 çocuk yanarak can verirken, çocuklarını kurtaramayınca pencereden atlayan Muhammet Korkmaz’ın bacağı kırıldı. Hayatını kaybeden 3 kardeşin zihinsel engelli olduğu ve öğrenme güçlüğü çektikleri için rehabilitasyon merkezinde eğitim gördükleri öğrenildi. Yangında 3 evladı ölen Muhammed Korkmaz’a çocuklarını kaybettiği söylenemedi.

Olay, dün gece Yığılca’nın Hoşafoğlu köyünde meydana geldi. Muhammed Korkmaz’a ait 2 katlı evde sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Muhammed Korkmaz evin üst katında uyuyan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Pencereden son anda atlayarak kendisini kurtaran Muhammed Korkmaz’ın bacağı kırıldı.

Evden çıkamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) yanarak can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 3 çocuğun cansız bedenleri evden çıkarıldı. 3 çocuğun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ailenin bir komşusu, "Baba camdan atlayarak kendisini kurtarmış. Bacağını kırdı. 3 çocuk evde yanarak öldü. Anneleri evi terk etmişti" dedi.

Babaya üç çocuğunun öldüğü söylenmedi...
ÖLEN 3 KARDEŞ REHABİLİTASYON MERKEZİNDE EĞİTİM GÖRÜYORDU

Hayatını kaybeden 3 kardeşin zihinsel engelli olduğu ve öğrenme güçlüğü çektikleri için Özel Güneş Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gördükleri öğrenildi.

Babaya üç çocuğunun öldüğü söylenmedi...
GERİYE YANAN KİTAPLAR KALDI

Sabah saatlerinden itibaren çocukların hayatını kaybettiği evde soğutma çalışmaları devam etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Evden geriye yangına sebep olan soba ve çocukların okullarında kullandığı yanan kitaplar kaldı.

Babaya üç çocuğunun öldüğü söylenmedi...
Evin altında bulunan ancak yangından zarar gören araç, iş makineleri ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yangın sonrası bölgeye gelen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AFAD ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Vali Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun hepimizin başı sağ olsun. Saat 05.00 sıralarında çıkan yangınla 3 çocuğumuz 8-10-12 yaşlarında hayatlarını kaybetti. Baba pencereden atlamak sureti ile kendisini kurtardı ve yaralı. Çok acı bir olay. Başımız sağ olsun. Devletimiz ailenin yanında, maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Allah bu acıları tekrar yaşatmasın" dedi.

BABAYA  ÇOCUKLARININ ÖLDÜĞÜ SÖYLENMEDİ

Yangında 3 evladı ölen Muhammed Korkmaz’a çocuklarını kaybettiği söylenemedi. Pencereden atlaması nedeniyle sağ bacağı kırılan Korkmaz, tedavisine devam edilirken, çocuklarının sağlık durumunu sordu. Babaya dumandan etkilenmeleri nedeniyle 3 çocuğunun tedavi gördüğü söylendi. Muhammed Korkmaz’a çocuklarının yangında öldüğünün psikologlar eşliğinde söyleneceği belirtildi.

KÖYDE 3 KARDEŞİN ÖLÜMÜNÜN ÜZÜNTÜSÜ

Düzce’nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde oturanlar, 2 katlı müstakil evde çıkan yangında 3 kardeşin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Köylülerden Halil Ergün, çok üzüldüğünü belirterek, "Çok iyi insanlardı, ayrılmışlardı. Çocuklar, babaları ile kalıyordu, bir de babaanneleri vardı. Babaanneleri, damadının yanına gitmiş 2 gün önce. Babaları ile çocuklar, yalnız evdelermiş. Babaları çalışıyordu, çocuklarına bakıyordu. Bunlar 4 çocuk. Okula giden yurttaymış, 3’ü vefat ediyor, büyükleri yurttaydı. Çok üzüldük" dedi.

Düzce'de feci yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti
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Baba Muhammed Korkmaz’ın akrabası Burhan Demir ise "Benim halamın oğlu. Allah’tan gelen bir durum. Yapılacak bir şey yok. 'Yangın elektrikten' diyorlar, 'Sobadan' diyorlar; ama şu anda neden çıktığı belli değil. Babaları günlük işlerde çalışıp, çocuklarına bakıyordu" diye konuştu.

GERİYE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI

Feci yangında hayatını kaybeden Medine ve Emirhan Korkmaz'dan geriye okulda öğretmenleri tarafından çekilen görüntüleri kaldı. Görüntülerde; 12 yaşındaki Medine Korkmaz'ın okulda arkadaşlarıyla birlikte baktığı kahve falını öğretmenine anlattığı anlar ve Emirhan Korkmaz'ın ise sınıf arkadaşlarıyla birlikte öğretmenleri için söylediği şarkı yer alıyor.

Babaya üç çocuğunun öldüğü söylenmedi...

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