Babaya son dokunuş

Taner Çebi (42) için önce yıllardır görev yaptığı Fatih’teki İstanbul İtfaiyesi’nde tören düzenlendi. Törene şehit itfaiyecinin eşi Ayla Çebi, annesi Tüncay, babası Mehmet Çebi ve aile yakınları katıldı. İtfaiye binasında düzenlenen tören sırasında gözyaşları sel oldu. Tören alanına şehit itfaiyecinin 1 yaşındaki oğlu Metehan Çebi’nin getirilmesiyle duygusal anlar yaşandı. Babaanne ve dedesinin kucağında duran küçük bebek sık sık babasının duvarda asılı fotoğrafını eliyle gösterdi. Küçük Metehan, babasının fotoğrafına bakarak “Baba” diye seslendi.

FRANSIZ BAŞKONSOLOS YARDIMCISI DA KATILDI

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Bu sırada bir aile yakını Uysal’a “Taner yaralıyken neden hastaneye gelmedin, ziyaret etmedin? Öldüğünde geliyorsun” diyerek tepki gösterdi. Tepkinin ardından güvenlikler bağıran kişiyi uzaklaştırdı. İstanbul İtfaiyesi’nde düzenlenen tören sırasında itfaiyeci duası da okundu. Şehidin oğlu Metehan ise üzerinde babasının cenazesinin bulunduğu itfaiye aracına bindirildi. Cenaze, itfaiye aracı üzerinde Fatih Camisi’ne götürüldü. Şehidin üç yaşındaki kızı Elif Çebi’nin ise etkilenmemesi için tören alanına getirilmediği öğrenildi. Şehidin küçük oğlu Metehan da babasının tabutuna defalarca dokundu. Tabuta sarılan anne Tüncay Çebi “Oğlum sen neden burada yatıyorsun? Arkanda iki yetim kaldı. Biz şimdi ne yapacağız” diyerek gözyaşı döktü. Eşi Ayla Çebi “Hani beni bırakıp bir yere gitmeyecektin, kahramanım. Neden gittin” diyerek baygınlık geçirdi.

Yangından iki Fransız’ı kurtaran Çebi için Fransız Başkonsolosluğu çalışanları da törene katılarak aileye başsağlığı diledi. Fransa Başkonsolos Yardımcısı Daniel Droz Vıncent yaptığı açıklamada “İtfaiyeci Taner Çebi, büyük bir fedakârlık göstererek yangının içerisinden iki Fransız vatandaşını kurtarmıştır. Çebi’ye minnettarız. Ailesine sabır diliyoruz. O kahraman bir itfaiyecidir” dedi. Yangın sırasında otelde konaklayan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki (59) ve kızı dumandan zehirlenmişti. Anne Fatma Sadouki, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

UZMAN DALGIÇTI

Fatih Camisi’nde düzenlenen törenin ardından cenaze Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehit İtfaiyeci Çebi için İBB tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında, şöyle denildi: “2005 yılından beri İstanbul İtfaiyesi’nde görev yapan Şehit Onbaşı Taner Çebi, uluslararası itfaiye yarışmalarında pek çok ödül almış ve arkadaşları arasında sevilen birisiydi. Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan birçok insanın hayatını kurtaran Çebi aynı zamanda itfaiyenin sualtı arama kurtarma (İSAK) dalgıç ekibinde uzman görevliydi. İtfaiye onbaşı Çebi, Bosna, Nepal, Makedonya, Van, Soma ve Çaycuma’da meydana gelen olaylarda görev almıştı. Çebi’nin ailesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak baş sağlığı diliyoruz.”