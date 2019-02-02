Babaya dava yok
Siverek'te yaşayan ve dördüncü kızını dünyaya getirdiği gün eşinin bir sevgilisi olduğunu, aynı gün doğum yaptıklarını öğrenen Hülya A.’ya savcılıktan ikinci şok.
Usulsüz alındığı iddia edilen sağlık raporları ve boşanma aşamasındaki eşinin beyanlarını Hülya A. hakkında dava açmaya yeterli bulan Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, annenin ‘tehdit’, ‘yaralama’ ve ‘iftira’ suçlamasıyla baba Nazım A. hakkında yaptığı şikâyete ise takipsizlik kararı verdi. Kararda, Hülya A.’nın adli muayene raporunun olay tarihinden 3 gün sonra alındığına dikkat çekilerek, “Nazım A.’nın Hülya A.’yı basit yaraladığı ve tehdit ettiğine dair kamu davası ikame etmeye yeter derecede şüphe oluşturacak delil bulunmadığı” belirtildi. Kararda baba Nazım A.’nın çocuklarının velayetini almak için Hülya A.’ya iftirada bulunduğuna dair iddiası açısından ise atılı suçun unsurlarına oluşmadığı savunuldu.
ÇİFTE STANDART
Genç kadının avukatı Suna Urfioğlu, savcılığın tutumunun çifte standart olduğunu iddia ederek, “Sanırım asıl bizi düşündürmesi gereken müvekkilim sadece kocası ve birlikte gayrimeşru ilişki yaşadığı kadın ile mücadele etmiyor. Ama yalnız değil” dedi.
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