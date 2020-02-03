Babasının türküsüyle son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da vefat eden Zehra Başer'in cenazesi, Şarkışla'ya bağlı Sivrialan köyündeki evinin de bulunduğu Aşık Veysel Müzesi bahçesine getirildi.

Burada Başer'in tabutunun üzerine konulan cep telefonundan Aşık Veysel'in "Gine Mi Ağladın" adlı eseri çalındı.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in helallik almasının ardından, cenaze namazı kılındı.

Başer'in cenazesi, Aşık Veysel'in mezarının bulunduğu alandaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aşık Veysel'in çocukları Zekine Şatıroğlu, Bahri Şatıroğlu, Hayriye Özer ve torunları ile Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz ve vatandaşlar katıldı.

"VASİYET ETTİĞİ YERE GÖMÜLDÜ"

Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halasının kendisine vasiyette bulunduğunu belirterek, "Halam 'Beni, babamla kardeşim Ahmet Şatıroğlu'nun arasına defnedin' demişti. Vasiyeti yerine geldi." dedi.

Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan da köye gelerek, aileye taziyelerini iletti.