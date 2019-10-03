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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Babasının traktörüyle dükkana daldı! "Pat, küt ses geldi. Kafamı kaldırdım..."

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Babasının traktörüyle dükkana daldı! "Pat, küt ses geldi. Kafamı kaldırdım..."

Kayseri’de babasının traktörünü çalıştıran Rabia A. (20) aracın kontrolünü kaybederek optik dükkanına daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı İşyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ’de babasının traktörünü çalıştıran Rabia A. (20) aracın kontrolünü kaybederek optik dükkanına daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı İşyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.26’da merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak Bahar apartmanı önünde meydana geldi. Apartmanda sakinlerinden Rabia A., kardeşi Taha A. (15) ile babasına ait park halindeki traktörü çalıştırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör optik dükk?nına daldı. Kazada işyerinin camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarla olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede, Rabia A.’nın ehliyeti olmadığı ve plakasız traktörün muayenesi, sigortası olmadığı tespit edildi. Kaza sonrası traktör otoparka çekildi.

Babasının traktörüyle dükkana daldı Pat, küt ses geldi. Kafamı kaldırdım...

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kardeşi Taha A. ile traktöre binen Rabia A.’nın traktörü çalıştırması ve traktörün işyerine dalması yer alıyor. Kaza anında ise iki kardeşin traktör üzerinden atladıkları görüldü.

İşyeri sahibi Mustafa İnalpulat, kaza sırasında işyerinde olduğunu belirterek, "Pat, küt ses geldi. Kafamı kaldırdım, olayın olduğu yere baktığımda üzerimize bir traktör geliyor. ’O saatte traktörün ne işi var burada’ diye şaşırdık. Şaşkınlıkla yaklaştığımda traktör ikinci kez bir hamle yaptı. Arkadaki römork kaldırıma kilitlenince motor da orada sabit kaldı. Üzerindeki sürücü aşağıya atladı, motoru durdurdular. Sevindirici yanı kimseye bir şey olmadı. Bunun için mutluyuz ama cam çerçeve aşağıya indi. Zarar oluştu" dedi.

Babasının traktörüyle dükkana daldı Pat, küt ses geldi. Kafamı kaldırdım...

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