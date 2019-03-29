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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
29.03.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Babasının eve kilitlediği Bahar'ı kurtardılar

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Babasının eve kilitlediği Bahar'ı kurtardılar

Düzce’de babasının eve kilitlediği ve evde mahsur kalan kızı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis kurtardı. Merdivenli itfaiye aracına binen polis, balkonda bekleyen kızı alarak evden çıkarttı.

Olay, Düzce’nin Aydınpınar Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahar Ş. (18) isimli genç kız, babasının kendisini eve kilitlemesi nedeniyle balkonda komşularından yardım istedi. Komşuları haber vermesiyle Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri genç kızı kurtarmak için çalışma başlattı.

Polis, itfaiyenin sepetli aracıyla genç kızın bulunduğu katın balkonuna çıkarak bir süre genç kızla konuştu. Daha sonra itfaiyenin sepetli aracına polis eşliğinde binen Bahar Ş., aşağı indirilerek polis aracıyla Şehit Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, genç kızı kurtardıktan sonra itfaiye merkezine eve babası tarafından kilitlenen genç kızın kurtarıldığını bildirdi.

Babasının eve kilitlediği Baharı kurtardılar

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