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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.01.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Babasının 'ders yapmadığı' için öldürdüğü Mertcan'ın karnesi kahretti

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Babasının 'ders yapmadığı' için öldürdüğü Mertcan'ın karnesi kahretti

Hatay'da ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen Mertcan Yılmaz'ın karnesi ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen çocuğun karnesi ortaya çıktı. Çocuğun bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.

2 Ocak Çarşamba günü babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz cuma günü yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerin dağıtılmasının ardından birinci sınıf öğrencisi Mertcan'ın da karnesi ortaya çıktı.

İskenderun Gültepe İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi olan Mertcan'ın karnesinde bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.

Velayetle cinayet
Velayetle cinayet

 

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