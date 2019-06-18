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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.06.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Babasını vahşice öldürdü! İfadesi kan dondurdu

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Babasını vahşice öldürdü! İfadesi kan dondurdu

Antalya'nın Alanya ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı ve şizofren olduğu ileri sürülen Ukraynalı turist, tartıştığı 80 yaşındaki babasını başını duvara vurarak öldürdü. Baba katili oğlun ifadesinde, "Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim” dediği öğrenildi.

Ukrayna'dan tatil için Alanya'nın İncekum Mahallesi'ne gelen Maksym Darmenko (23) ve babası Yurii Darmenko (80), bir otele yerleşti. İddiaya göre dün saat 01.00 sıralarında baba ile oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şizofren hastası olduğu ileri sürülen Maksym Darmenko, babasını döverek ellerinin arasına aldığı başını odanın duvarlarına vurdu. Kanlar içinde kalan Yurii Darmenko’nun yardım çığlığını duyan otel yetkileri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan Yurii Darmenko’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ukraynalı genç ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“ÇIKAN TARTIŞMADA BABAMI ŞEYTAN OLARAK GÖRDÜM”

Otel odasında babasını döverek öldüren Maksym Darmenko, jandarma karakolunda tercüman aracılığı ile verdiği ifadede, “Babam ile aramızda devamlı problem yaşamaktayız ve anlaşamıyorduk. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkartmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Ben babamı öldürmekten dolayı pişman değilim” dedi.

Maksym Darmenko, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Darmenko'nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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