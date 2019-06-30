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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.06.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Korkunç! Babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan yaptı...

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Korkunç! Babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan yaptı...

Bayrampaşa'da babasını öldürmek isteyen 17 yaşındaki genç kız, sevgilisiyle plan yaptı. Plan kapsamında hırsızlık gibi göstererek eve giren sevgili babayı yaralarken, olayı planlayan genç kız ve sevgilisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine geçtiğimiz Cuma günü saat 04.15 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. İhbarı değerlendiren ekipler, olay yerine gittiklerinde ev sahibi Recai Ü.'yü (56) yaralı halde yerde yatarken buldu. Evde bulunan Cihan B. isimli şahıs gözaltına alındı. Recai Ü.'nün çocukları N.Z.Ü'nün ve E.C.Ü'nün beyanıyla evde yapılan aramada 2 tabanca ve bin 920 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin çalışması devam ederken, çarşı ve mahalle bekçileri aynı gece 04.30 sıralarında devriye görevi sırasında Recai Ü'yü evinde yaralayan Abdülkadir Y.'yi kısa süreli kovalamaca ile yakaladı. Abdülkadir Y'nin yapılan üst aramasında 1 adet siyah peçe, 2 adet beyaz naylon eldiven, 1 adet kulaklık, 1 adet yüzük, 1 adet neşter, 1 adet küpe ele geçirildi.

BABASINDAN KURTULMAK İÇİN SEVGİLİSİ İLE PLAN YAPMIŞ

Yapılan detaylı tahkikat sonucunda Recai Ü.'nün kızı N.Z.Ü'yle arasının iyi olmadığı ve genç kızın babasından kurtulmak istediği, bu nedenle erkek arkadaşı Abdülkadir Y. ile babasını öldürme konusunda plan yaptığı tespit edildi. Planın eve hırsızlık amacıyla girecek olan Abdülkadir Y.'nin evdeki uyuşturucuyu ve silahları aldıktan sonra yaşanacak arbedede baba Recai Ü.'yü öldürmek üzere kurgulandığı ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, 28 Haziran'da adli makamlara sevk edildi. Cihan B. ve Abdülkadir Y. “kasten öldürmeye teşebbüs“ suçundan tutuklanırken, N.Z.Ü. ise “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç Babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan yaptı...


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