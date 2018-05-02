Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Babasını öldüren genç kızdan 'cinsel taciz' iddiası

    Babasını öldüren genç kızdan 'cinsel taciz' iddiası

    Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
    02.05.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası Kemal K.’yi (48) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Dilara K. (21) ile annesi Gülçin K. (42) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Karacabey Caddesi’ndeki evde geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda, Kemal K.’(48) iddiaya göre, tartıştığı eşi Gülçin’i döverek saçlarından sürükledi. Bu sırada kızları Dilara K. babasına engel olmaya çalıştı. Annesine fiziksel şiddeti sürdüren ve küfreden babasını durdurmak için Dilara evdeki ruhsatsız tabanca ile ona ateş etti. Kurşunlardan biri kafasına diğeri ise göğsüne isabet eden Kemal K., olay yerinde yaşamını yitirirken, genç kız olayda kullandığı tabanca ile polise gidip teslim oldu.

    CİNSEL TACİZ İDDİASI

    Dilara K. emniyette verdiği ifadesinde, "Babam uyuşturucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulunuyordu. Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp, ’Sizi öldüreceğim’ diye bağırmaya başlayınca, tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi. Polis, olay sonrası çelişkili ifadeler veren anne Gülçin K.’yi de gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan anne ve kızı tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinayetle ilgili sürdürülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, ’kasten yakınını öldürmek’ suçundan tutuklu bulunan Dilara ile annesi Gülçin K. hakkında ’ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası’ istemiyle dava açtı. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

    Etiketler: baba cinayeti , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri