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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
22.02.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Babasını öldüren çocuktan iki farlı ifade! ''Niyetim...''

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Babasını öldüren çocuktan iki farlı ifade! ''Niyetim...''

ANTALYA'da, babası Murat U.'yu (41) tabancayla başından vurup öldüren H.U. (14), dedesine ait silahı temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını, niyetinin öldürmek olmadığını söyledi.

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  • Baba cinayeti sanığı çocuk: Niyetim öldürmek değildi
  • Baba cinayeti sanığı çocuk: Niyetim öldürmek değildi
  • Baba cinayeti sanığı çocuk: Niyetim öldürmek değildi
  • Baba cinayeti sanığı çocuk: Niyetim öldürmek değildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan Aysun- Murat U. çiftinin iki çocuğundan 8'inci sınıf öğrencisi H.U., geçen 5 Ekim günü sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kan içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi.

Cinayet Büro ekiplerinin ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi. Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. H.U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan H.U., oldukça tedirgin göründü. Mahkeme başkanına, "Benim niyetim babamı öldürmek değildi" diyen H.U. olay anını şöyle anlattı:

“Babam bize zulmediyordu. Bir seferinde annemin boğazını sıkmıştı. Kardeşimi de dövüyordu. Olaydan bir gün önce dedemin silahını almıştım. Tuvalet ihtiyacımı karşılamak için kalktığımda aklıma silahı temizlemek geldi.

Balkona da silahı temizlemek için çıktım. Silahı öylesine ileriye doğru uzattım. Tam geri çekerken de ateş aldı. Niyetim öldürmek değildi" dedi. H.U. emniyetteki ifadesini ise o anki psikolojiyle verdiğini, doğru olmadığını öne sürdü. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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