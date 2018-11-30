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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
30.11.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Babasını öldürdü! Hakime söyledikleri kan dondurdu

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Babasını öldürdü! Hakime söyledikleri kan dondurdu

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu perküsyon sanatçısı Sanatçısı İskender Küserman’ı bıçaklayarak öldüren oğlu Emir Küserman (18) “Biz mutlu bir hayat yaşayamadık. Annemin daha fazla üzülmesini istemiyorum. Mahkemeden yaşananları lehime değerlendirmesini istiyorum. Sizden bir babalık bekliyorum” dedi. Mahkeme, 24 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Emir Küserman’ı babasını “haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan” 15 yıl hapse çarptırıldı.

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatçısı babası İskender Küserman (57), 15 Aralık 2017 günü eşi Nilgün Küserman’la kavga ettikten sonra tartıştığı oğlu Emir Küserman tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan genç ifadesinde babasının uyuşturucu kullandığını, annesine şiddet uyguladığını ve olay günü kendisine hakaret ettiğini belirterek korkutmak amacıyla bıçak salladığını ve babasının hayatını kaybettiğini söyledi. Tutuklanan Küserman hakkında “haksız tahrik altında üstsoydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“KORKUTMAK İSTEDİ”

Bakırköy 10’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaa vererek sanığın haksız tahrik altında babasını öldürdüğünü ve bu suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı Nazmi Arif, müvekkilinin yaralama ya da öldürme kastıyla hareket etmediğini, saldırı konumundaki babasına tepki olarak korkutmak maksadıyla hareket ettiğini belirtti. Avukat “Müvekkilim kendisini mutlak bir ölümün beklediğini düşünerek hareket etmiştir. Baba eğer müvekkilimin üzerine yarım metre yaklaşmasaydı bu ölüm gerçekleşmemiş olacaktı. Ağır tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

Daha önce müşteki sıfatıyla dinlenen Anne Nilgün Küserman olay anında uyuduğunu belirterek, sanık oğlundan şikayetçi olmadığını söyledi.

“BABALIK BEKLİYORUM”

Son sözü sorulan sanık Emir Küserman şunları söyledi: “Biz mutlu bir hayat yaşayamadık rahmetliden ötürü. Sonucu böyle biten bir olaya karışmış oldum. İstemeden de olsa yaptım. Annemin daha fazla üzülmesini istemiyorum. Mahkemeden de yaşananların lehime değerlendirilmesini talep ediyorum. Sizden bir babalık bekliyorum”

Mahkeme açıkladığı kararında sanığın kendisine karşı hakaretlerde bulunan babasıyla aralarında çıkan tartışma sırasında bıçakla maktulün hayati bölgesine doğru vurarak ölümüne neden olduğu, yasal savunma şartlarının bulunmadığı ve sanığın kastının neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Kararda, maktulün sanığa ve sanığın annesine karşı zaman içinde süre gelen haksız fiil, söz ve saldırıları ile olay sırasında yine sanığa yönelik hakaretlerde bulunduğu ve sanığın eylemi bu olayların yarattığı tahrik altında gerçekleştirdiği anlatıldı. Haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıla çarptırılan Küserman, olaydan duyduğu pişmanlık, duruşmalardaki tutum ve davranışı lehine indirim sebebi kabul edilerek cezası 15 yıla indirildi.

“ŞİDDET UYGULUYORDU”

Emir Küserman ilk duruşmada yaptığı savunmada şunları konuşmuştu: “Küçüklüğümden beri  evde ailevi problemler yaşanıyordu. Babam uyuşturucu kullanıyor, bana ve anneme fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu. Annemle Çanakkale’ye gittik. Yaklaşık bir buçuk ay  sonra iş imkanı olmadığı için İstanbul’a geri döndük. Babam sözünde durmayıp tekrar uyuşturucu kullanmaya devam etti. Olay günü yine annemle  tartışmaya başladılar. Annemin saçını çekti ben ayrılmak için müdahale edip annemi yatak odasına götürdüm. annemi sakinleştirdim.

Annem uyuduktan sonra odama geçtim. Birkaç saat sonra mutfağa geçerken babam salonda televizyon izliyordu, yüzü asıktı. Yanına gittim,  amacının ne olduğunu, neden böyle yaptığını sordum. Bana 'git, senin gibi bir oğlum yok’ dedi. O anki ruh haliyle mutfağa giderek elime bıçak aldım. Amacım sadece korkutmaktı. Elimde bıçağı görünce üzerime yürüdü.  Korkutmak amacıyla bıçağı

bir kez salladım. Ancak boynuna isabet edip koltuğa düştü. Hırıltı gibi sesler çıkardı. Şoke oldum o an ne yapacağımı bilemedim. Televizyonun sesi açık olduğu için annem olanları duymadı. Babamın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca üzerine battaniye örttüm. Sonrada bıçağı mutfakta yıkayıp yerine koydum. Sabaha kadar uyuyamadım, intihar etmeyi düşündüm. Ancak ‘Annem yalnız kalır’ diye vazgeçtim.”

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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