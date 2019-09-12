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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Babasını kerpetenle öldüren zanlıdan dehşete düşüren ifade

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Babasını kerpetenle öldüren zanlıdan dehşete düşüren ifade

İstanbul'da Ataşehir'de madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi babasını öldürdü. Kaçarken de eniştesi ve arkadaşını kerpentenle vurarak yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ekmen "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Mustafa Ekmen sorgusunda babası ve kardeşi ile müzik sesi yüzünden tartıştığını, babasının kafasına kerpetenle vurduğunu söyledi.

Olay, önceki gece meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ekmen bilinmeyen bir nedenle evinde babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında çıkan kavgada Mustafa Ekmen, babası Mehmet Ekmen'i öldürdü. Daha sonra elinde kerpetenle dışarı çıkan şüpheli, sesler üzerine bina önüne gelen eniştesi ve arkadaşını yaraladı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri daireye girdiklerinde ise büyük şok yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen çok sayıda polis çevre güvenliğini alırken, daireye girişi yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri daire ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Mehmet Ekmen'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Mustafa Ekmen polis merkezine götürüldü.

BABASI VE KARDEŞİYLE MÜZİK SESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Kardeşi ve babasının müzik sesinden rahatsız oldukları için odasına geldiğini söyleyen Mustafa Ekmen savcılıktaki ifadesinde. "Geldiklerinde babamın elinde mavi bir bıçak vardı. Babam bana bıçağı salladı, bu nedenle karnımda bir çizik oluştu. Ben de elimdeki kerpetenle babamın kafasına vurdum. Ancak kardeşime vuramadım, kendisi o sırada kaçtı. Bu olaydan sonra ben dışarıya çıktım" dedi.

Dışarıya çıktığında eniştesi ve eniştesinin oğluyla karşılaştığını söyleyen Mustafa Ekmen, "Ben dışarıdayken bunlar benim üzerime geldiler. Ben de elimdeki kerpetenle eniştemin oğlu İ.D.'nin kafasına vurdum. Babama yönelik tek eylemim kafasına kerpeten ile vurmamdı. Benim kimseyi öldürme ve yaralama kastım yoktu" dedi.

Mustafa Ekmen savcılık sorgusunun ardından, "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Mahkemedeki sorgusunda da müzik yüzünden kardeşi ve babası ile tartıştıklarını hatırlatan Mustafa Ekmen, "Babamın elinde mavi saplı bıçak vardı. Karnımı bıçakla çizdi. 'Beni mi keseceksin baba' dedim. Sonra kardeşim odadan koşarak kaçtı. Niye kaçtı bilmiyorum. Ben sadece babamın kafasına kerpetenle vurdum. Babamı kalbinden bıçaklamadım. Kardeşime testereyi attım" dedi.

 

Mahkeme, M.E.,'yi, "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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