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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
01.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Babasını ‘hırsız’ sevgilisine öldürtecekti

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Babasını ‘hırsız’ sevgilisine öldürtecekti

İstanbul Bayrampaşa'da sabaha karşı hırsızlık ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri film senaryosuna konu olacak bir olayın içine düştü.

Bıçakla yaralanan ev sahibi Recai Ü.’nün uyuşturucu satıcısı olduğu, kendisini yaralayan 2 hırsızın ise kızı tarafından tutulmuş kiralık katiller olduğu ortaya çıktı. Terazidere Mahallesi’ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri geçen cuma günü 04.00’te olay yerine geldi. Ev sahibi 56 yaşındaki Recai Ü. bıçakla yaralanmıştı.

Hırsızlardan Cihan B. polislerce yakalandı, diğeri ise kaçtı. Polis evdeki Recai Ü.’nün çocukları N.Z.Ü. ve E.C.Ü. ile olayın nasıl olduğunu konuşmaya başladı. Bu sırada 2 çocuk evde uyuşturucu bulunduğunu anlattı. Polisler arama kararı çıkartarak evde inceleme yaptı. Evden 2 ruhsatsız tabanca, 69 mermi, 2 hassas terazi, 1920 gram esrar ele geçirildi. Evdeki aramalar sürerken, devriyedeki mahalle bekçileri birkaç sokak ileride zorlukla yürüyen bir kişiden şüphelendi. Kaçmaya çalışırken yakalanan kişinin, Recai Ü.’nün evinde polislerin elinden kaçan Abdülkadir Y. olduğu ortaya çıktı. Abdülkadir Y.’nin üzerinden siyah peçe, 2 naylon eldiven, neşter ve küpe çıktı.

PLANLARINI İTİRAF ETTİLER

Cihan B. ve Abdülkadir Y.’nin itirafları hırsızlık ihbarından torbacı baskınına dönen olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Recai Ü.’ye sinirlenen kızı N.Z.Ü.’nün erkek arkadaşı olan Abdülkadir Y. ile babasını öldürmek için plan yaptığı ortaya çıktı. Abdülkadir Y. ve Cihan B.’nin hırsızlık süsü vererek cinayeti işleyecekleri, bunun karşılığında da evdeki uyuşturucuyu alacakları ortaya çıktı. Cihan B. ve Abdulkadir Y. kasten öldürmeye teşebbüs, Recai Ü.’nün kızı N.Z.Ü. ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı.

YALANDAN YAS TUTACAKTIM

17 yaşındaki N.Z.Ü. polisteki ifadesinde, “Babam bana şiddet uyguluyordu. Zaman zaman cinsel istismarda da bulunuyordu. Ondan kurtulmak istiyordum. Sevgilim olan Abdülkadir Y. ile bir plan yaptık. Abdülkadir bir arkadaşıyla eve hırsızlık amacıyla gelecek, evdeki uyuşturucu ve paraları alırken çıkacak arbedede de babamı bıçaklayarak öldürecekti. Ben de 3 gün yalandan yas tutacak, yakalanmazsak babamdan rahat bir şekilde kurtulacaktım” dedi.

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