Babasını anlattı: Bana sakın öyle yanıt verme

DÜNYACA ünlü doktor ve Hürriyet yazarı Prof.Dr. Mehmet Öz’ün babası ünlü cerrah Prof. Dr. Mustafa Öz hayatını kaybetti. Mehmet Öz, ekim ayında İstanbul’da doğum gününde ziyaret ettiği babasına, birlikte fotoğraflarını paylaşarak, bugün geldiği yere ulaşması için verdiği ilhamdan dolayı teşekkür etmişti. Instagram’daki hesabından babası Mustafa Öz ve annesi Suna Öz ile olan 3 Ekim’deki 93’üncü doğum günü fotoğraflarını paylaşan Dr. Öz, şu ifadelere yer vermişti:

KAYDA GEÇEN HİSLER

‘Türkiye’de annemle kutlayan babam Mustafa’ya 93. yaş günün kutlu olsun. Onun hayatı tam tamına yaşamasının nedenlerinden biri, geçen yıla kadar çalışıyor olmasıydı. Resmen haftada 2-3 gün hastaneye gidiyordu.” Babasının ofisinde çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşan Prof.Dr. Mehmet Öz, “Bu fotoğrafa bakın; Bu kadar diploma biriktirmek çok uzun sürüyor! Bugün bulunduğum yere gelmemde bana verdiğim ilham için teşekkür ederim” ifadesiyle belki de babasıyla ilgili kayda geçen son hislerini paylaşmıştı.

KALEMİ ZİYAN ETME

Prof. Dr. Mehmet Öz, babasıyla ilgili paylaştığı hatıralarından birinde de şunları anlatmıştı:

“Babam ABD’de çok başarılı bir doktor olduğu ve maddi imkanının çok iyileştiği günlerde bile ben ilkokuldayken kurşun kalemi ziyan etmemem için ucunu kendisi açardı. Bu bana onun ne zorluklardan geldiğini hatırlatırdı. Yine bir yaz akşamı elimden tutup dondurmacıya götürmüştü. Sırada beklerken önümüzdeki ailenin sohbeti dikkatini çekmişti. Adam yanlarındaki çocuğa ‘Büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sormuştu. Çocuk da, ‘Ben daha 10 yaşındayım, nereden bileyim’ diye yanıt vermişti. Bunun üzerine babam kulağıma eğilip, ‘Bana asla böyle bir yanıt verme. Her zaman bir şey olmak iste’ diye sertçe uyarmıştı. Bunu asla unutmam. İstanbul’da bir süredir tedavi görüyordu.”

BOZKIR’DAN ABD’YE

Prof. Dr. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya Bozkır’da doğdu. Annesinin adı Fatma, babasının adı Mehmet’ti. Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz‘ün babasıdır. Devlet parasız yatılı okullarında okuyarak 1950 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi’ni burslu bitirdi. Mecburi hizmet ve askerliğini yaptıktan sonra, her yere asistanlık için müracaat etti. Hiçbirinden pozitif bir yanıt alamayınca kendi imkânlarıyla hiç dil bilmediği Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Kısa sürede İngilizceyi öğrendi. Yüksek ihtisasını Cleveland‘da Doctor’s Hospital’da yaptı. 1959’da genel cerrah ünvanını aldı.

MÜTHİŞ BİR KARİYER

1960’da Atlanta Emory, Üniversity Hospital’de toraks ve kardiyovasküler cerrahi uzmanlığı tamamladı. Philedelphia’da Jefferson Medical School’un Medicine Center of Delaware’de cerrahi eğitim direktörlüğünden, Profesör olarak başkanlığa kadar yükseldi. ABD’de 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Bilim Üniversitesi Cerrahi Bilimler Dalı Başkanlığı yaptı. Florence Nightingale Hastanesi‘nde çalıştı. Özellikle osefajektomi denen ameliyatı Türkiye’de en iyi icra eden doktorlardan biriydi. Prof. Mustafa Öz, 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. 11 Haziran 1960 tarihinde oğlu Mehmet Öz doğdu. Daha sonra Seval ve Nazlım diye 2 kızı oldu.