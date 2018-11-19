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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
19.11.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

Babasını 50 yerinden bıçaklamıştı! Cezası belli oldu

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Babasını 50 yerinden bıçaklamıştı! Cezası belli oldu

KAYSERİ’de, babası Hamza Değirmenci’yi (52), annesini dövdüğü gerekçesiyle 50 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Furkan Değirmenci (23), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, zihinsel ve davranışsal bozukluğa yol açan huntington hastası olan Değirmenci’nin cezasını ’ağır tahrik’ indirimi uygulayarak, 15 yıla düşürdü.

17 Ocak gecesi Merkez Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi Saray Caddesi Erciyes Siteleri’ndeki binanın 2’nci katındaki dairede meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; Eve gece yarısı gelen işçi emeklisi Hamza Değirmenci, 25 yıllık eşi Nebahat ’tan çay demlemesini istedi. Olumsuz yanıt alınca da eşini saçından sürükleyip, mutfağa götürmeye çalıştı. Bu sırada araya çiftin oğlu Furkan Değirmenci girdi. Baba ve oğlu arasındaki tartışma büyüdü.

Furkan, mutfak tezgahı üzerindeki ekmek bıçağını alıp, babasını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü: Ardından da polise teslim oldu. Asansör tamircisi Değirmenci hakkında Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ’Üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Değirmenci ile avukatı, annesi ve ağabeyi katıldı. Mahkeme başkanı, İstanbul 3. İhtisas Adli Tıp Kurumundan, sanığın ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor gelerek, dosyaya konulduğunu açıkladı.

SON SÖZÜNDE ’PİŞMANIM’ DEDİ

Son sözü sorulan Furkan Değirmenci, pişman olduğunu söyleyerek, "O an, nasıl yaptım, cinayeti nasıl işledim, hala şokundayım. Çocukluğumdan beri hep endişe ve korkuyla yaşadım. Anneme ve ağabeyime bir şey olacak korkusuyla yaşadım. Çok pişmanım. Kimseye zarar verecek bir insan değilim. İyi bir insanım, beraatimi istiyorum" dedi.

OLAN OLDU, OĞLUMU DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM’

Şikayetçi olmadığını belirten anne de, "Olan oldu. Eşimi kaybettim. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Şikayetçi değilim" diye konuştu. Duruşma sonunda mahkeme tutuklu sanık Furkan Değirmenci’yi, ’Üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ağır tahrik indirimi uygulayarak, cezayı 15 yıla düşürdü. 

HUNTINGTON HASTALIĞI NEDİR?

Huntington; genetik bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı sıra mental gerilik görülüyor. Huntington beynin belirli bölümlerinde hasar oluşturan genetik bir hastalık. Bu hasar hastalarda zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açıyor. Daha ileri safhalarda mental geriliğe (zek geriliği) yol açabiliyor. Duygusal sorunlara neden oluyor. Baskın (dominant) bir gen ile aktarılan hastalık beyin ve sinir sistemini etkiliyor. Huntington hastalığı, (HH) ’Huntington Koreası’ olarak da biliniyor. Bu hastalığa neden olan gen normalde beynin önemli fonksiyonlarının oluşturulmasında rol oynuyorr.

Huntington hastalarındada bu gen, genin doğru şekilde çalışmasını engelleyen bir mutasyon (değişim) görülüyor. HH; aynı aile bireylerin de bile oldukça değişken seyrediyor. HH’nin belirtileri hafif kontrol edilemeyen kas hareketleri, sendeleme, sakarlık, konsantrasyon eksikliği, kolayca depresyona girme ve kısa süreli hafıza kapasite kayıpları olarak sıralanabiliyor.

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