Babasından İrem Su'ya hüzünlendiren mektup: 'Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBabasından İrem Su'ya hüzünlendiren mektup: 'Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta'
GeriGündem Babasından İrem Su'ya hüzünlendiren mektup: 'Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut MADAN/BURDUR (DHA)
27.05.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Babasından İrem Su'ya hüzünlendiren mektup: 'Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Babasından İrem Su'ya hüzünlendiren mektup: 'Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta'

Burdur'da mart ayında alkollü sürücünün çarptığı otomobilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) babası Halil Akkaya (47), kızı için mektup yazdı. Mektubunda utanarak yaşamaya devam edeceklerini belirten Akkaya, "Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta. Utanıyorum içtiğim çaydan, sigaramdan" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart sabahı meydana gelen kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobil ile uzman çavuş Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Mobese kameralarına da yansıyan kazada Süleyman Emre Kılınç ile yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Babasından İrem Suya hüzünlendiren mektup: Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta

'SEN SEVMEZDİN YAĞMURU'

Kızını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Halil Akkaya, İrem Su'ya hitaben yazdığı mektupla hüzünlendirdi.

Baba Halil Akkaya mektubunda, "Bugün yine sabah oldu, açtım gözlerimi salavat getirerek yeni güne. Utandım uyumaktan sıcacık yatağımda. Yine yağmur yağıyor. Sen sevmezdin yağmuru. Kızdım gökyüzüne yine ağlıyor diye. Biz artık ağlayamıyoruz da. Utandım kendimden o anda. Gökyüzü bile ağlıyor. Ben ağlayamıyorum. Sonra dedim ki şükür bir günü daha geride bırakıp bir gün daha yaklaştım mutlu sona. Yaklaştım sana ve sevgiliye kavuşmaya. Bir günü daha bıraktım geride. Geldim işime cenk yeri ambarlara. Açtım bilgisayarımı. Ekranda en sevdiklerim. Sen ve annen. Utandım yolda gelirken. Arkadaş espri yaptı da ben güldüm diye. Başladım işime utanarak aldığım nefese. Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta. Utanıyorum içtiğim çaydan, sigaramdan. Ben ne yapıyorum diye" ifadelerine yer verdi.

Babasından İrem Suya hüzünlendiren mektup: Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta

'KORKMUYORUM ARTIK ÖLÜMDEN'

Kızını unutmadığını, unutamayacağını anlatan Halil Akkaya, mektubun devamında şunları kaydetti:
"Saat 16 olur giderim senin çok sevdiğin Soma'na. Unutmadan söyleyeyim artık Soma'yı ben de çok seviyorum. Hatta senin kullandığın markaları kullanıyoruz. Biz böyleyiz, utanarak yaşamaya devam ediyoruz. Ta ki sana kavuşana kadar. Ama utandığım sen değilsin bir tanem. Sen gittikten sonra yaşayabildiğime utanıyorum. Korkmuyorum artık ölümden. Korkacak bir şey yok sanırım. Sen bile ideallerini bırakıp, gencecik yaşında gittiğine göre. Korkulacak bir şey yok sanırım. 'Neden' diye halen sormuyorum. Sormayacağım da. Sen yeni yuvanda rahat ol kızım. Ben yine utanmaya devam ederek sana kavuşacağım günü bekliyorum."

Babasından İrem Suya hüzünlendiren mektup: Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul’da dehşet anları!Eşiyle kavga etti, terör estirdi
Başsavcılık talimatı verdi.. 6 ilde 23 kişi hakkında gözaltı kararı
Bilet bulamayınca kendi boğazını kesti
Anne ve babasını siyanürle katletmişti! Flaş gelişme…