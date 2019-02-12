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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, Ahmet ÜN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)
12.02.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Babasına kızdı acısını ağabeyden çıkardı

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Babasına kızdı acısını ağabeyden çıkardı

DİYARBAKIR'da para isteyip olumsuz yanıt aldığı babası Mehmet A.'ya kızan Veysi A., ağabeyinin kamyonetine benzin döküp, ateşe verdi. Kamyonetteki küçük çaplı yangın söndürülürken, Veysi A. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Divlekent Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Veysi A. para istediği babası Mehmet A.'dan olumsuz yanıt alınca öfkelenip ismi öğrenilemeyen ağabeyinin Dünya Kavşağı’nda park halindeki 34 ZNF 43 plakalı kamyonetine benzin döküp ateşe verdi.

Kamyonetteki plastik kasaların tutuşmasıyla meydana gelen küçük çaplı yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasıyla olay yeri inceleme ekipleri kamyonette inceleme yapıp, Veysi A.'yı gözaltına aldı.

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