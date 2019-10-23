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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
23.10.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Babası seferber olmuştu! Gamze için güzel haber

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MUĞLA'da çiftçi Ramazan Korkut (48), toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan kızı Gamze (6) için 4 kilometrelik yolu biri süre önce stabilize hale getirtti. Ancak, okul servisi yol düzeltilmesine rağmen gelmeyince Gamze yine okula servisle gidemedi. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yüklenici firma dönüş yolunda aracını kaydırıp kaza yaptı. Yaşanan olayın ardından firma yetkilisi tarafından daha küçük bir minibüs satın alınacak. Gamze, yarından itibaren servis ile evinden alınacak" ifadelerine yer verildi.

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  • Babası seferber olmuştu Gamze için güzel haber
  • Babası seferber olmuştu Gamze için güzel haber
  • Babası seferber olmuştu Gamze için güzel haber
  • Babası seferber olmuştu Gamze için güzel haber
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Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkisinde oturan evli, 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut'un 3 yıl önce evi yandı. Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi.

Bu yıl, Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam etti. Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, 'orman yolu olduğu için yapamıyoruz' cevabı aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu.

6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi. Daha önce babası tarafından traktör ile anayola götürüldükten sonra servise binebilen Gamze'nin yol çilesi, sona erdi. Artık evlerinin önünde servise binip inen küçük kızın mutluluğu, yüzüne yansıdı.

DHA'nın gündeme getirdiği yol haberinin ardından Korkut ailesine yardımlar çığ gibi yağdı. Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, makamında Ramazan Korkut ile bir araya geldi. Kaymakam Yıldız'ın ziyarette Korkut'a, borçlarının Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla kapatılacağını söylediği öğrenildi. Gelişmelerin ardından Korkut Ailesi'nin 20 bin lira olan borcu ödendi.

Haberin ardından her kesimin hayranlığını kazanan Ramazan Korkut, bir kez daha hüsrana uğradı. Yol yapımından sonra okul servisi tarafından Gamze sadece 1 kez okula götürüldü. Korkut, "'Çocuğum okusun' diye yol yaptırdım. Borcumu Valilik üstlendi. Anayol ile evimizin arası 4 kilometre mesafede. Servis şoförü 'Yol bozuk', 'Buraya girersek zarar ederiz' gibi türlü türlü bahaneler üretti. Taşımamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yetkililerin sorunumuzla ilgilenmelerini istiyorum. Eğitim- öğretim döneminde kızım okula sadece 5 kere servis ile gitti" diye konuştu.

Ev kadını anne Şirin Korkut (37) ise "Yolumuzda hiçbir sorun yok. Kızımızı evden almak için bize, 'Yolu yaptırın' dediler. Bu sorunu da hallettik. Ancak Gamze hala okuluna servis ile gidemiyor. Bu durumuna çok üzülüyorum. Eşim anayola kadar Gamze'yi traktör ile götürüyor. Hava soğuk oluyor. Kızımın bizim gibi cahil kalmasını istemiyorum" dedi.

Sabah servis aracı gelmediği için okuluna geç kalan Gamze Korkut'u eğitim-öğretim gördüğü Şehbal Baydur İlkokulu'na DHA muhabirleri bıraktı.

Yüzünde gülücükler açan Gamze, DHA muhabirlerine, büyüyünce öğretmen olmak istediğini belirtip, teşekkür etti.

'YARINDAN İTİBAREN EVİNDEN SERVİSLE ALINACAK'

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Yüklenici firma dönüş yolunda aracını kaydırıp kaza yaptı. Yaşanan olayın ardından firma yetkilisi tarafından daha küçük bir minibüs satın alınacak. Gamze, yarından itibaren servis ile evinden alınacak. Gamze ve diğer öğrenci evlatlarımızın her zaman sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz" diye konuştu.

Kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı
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