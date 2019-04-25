Babası, engelli amcası, dedesi ve babaannesi adliyeye getirildi
Erzurum’un Karaçoban ilçesinde Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan çocuğun babası, engelli amcası, dedesi ve babaannesi adliyeye getirildi.
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan çocuğun babası, amcası, dedesi ve babaannesi adliyeye sevk edildi.
İlçenin Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan küçük çocuğun babası F.Y, engelli amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi H.S.Y'nin Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, daha sonra jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında Hınıs Adliyesi'ne getirildi.
Adliyeye güvenlik gerekçesiyle arka kapıdan alınan zanlıların işlemleri, soruşturmanın yürütüldüğü Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığında sürüyor.
OLAY
Karaçoban ilçesinde oturan Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.
Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi H.S.Y. gözaltına alınmıştı.
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