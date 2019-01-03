Babası AK Parti adayı olunca İYİ Parti’den ayrıldı
Turgut Altınok AK Parti’den Keçiören belediye başkan adayı olunca kızı Ayça Altınok İYİ Parti’den istifa etti.
1994-2009 yılları arasında üç dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 30 Mart 2014’te BBP’den Keçiören Belediye Başkanlığı’na aday olmuş ve yüzde 30 oy almıştı. Daha sonra kaset kumpasıyla siyasetten ayrılmak zorunda kalan Altınok, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tanıtımıyla AK Parti’nin Ankara Keçiören belediye başkan adayı olarak siyasete geri döndü.
Altınok’un kızı Ayça Altınok da siyasete İYİ Parti ile atılmıştı. Akşener, 19 Haziran 2018’deki Düzce mitinginde Altınok’u “Efsane belediye başkanının kızı” sözleriyle tanıtmış ve İYİ Parti rozetini takmıştı. Ancak babasının AK Parti’den adaylığının kesinleşmesinin ardından Ayça Altınok’un İYİ Parti’den ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa ettiği ortaya çıktı. Akşener ile babasının uzun yıllara dayanan bir dostluğu olduğunu söyleyen Altınok, istifa sürecini şöyle anlattı:
HER ZAMAN MERAL ABLAM
“Babamın adaylığının kesinleşmesinin ardından sürece zarar vermemek, ikilik ve ayrılık görüntüsü vermemek adına bu kararı aldım. Kasım sonunda ise istifa dilekçemi verdim. Meral Hanım ile yüz yüze görüştük, sarıldık. Meral Hanım’ı çok seviyorum. Her zaman Meral ablam olacak. Sadece partiden ayrıldım. Kendisi ise bana ‘Kızım senlik bir şey yok. Kararına saygı duyuyorum. Kapım sana her zaman açık’ dedi ve vedalaştık.”
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