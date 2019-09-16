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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

Babanın gözyaşları... Kızını görünce dayanamadı

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Babanın gözyaşları... Kızını görünce dayanamadı

Günlerdir aranan 21 yaşındaki Dilara, 6 ay sonra Esra Erol'un programında bulundu.

Canlı yayına katılan anne Mukaddes ve baba Sabri, bu süreçte kızlarından hiçbir şekilde haber alamadıklarını ve kızlarının bir gece kulübünde çalıştırıldığından şüphe ettiklerini söyleyerek Esra Erol’dan yardım istedi. 20 madalyaya sahip lisanslı sporcu Dilara Keklik’le ilgili çok geçmeden haber geldi.

Gelen ihbarlar, 21 yaşındaki Dilara Keklik'in Elazığ’da bir gece kulübünde konsomatrislik yaptığı yönündeydi. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, soluğu Elazığ’da aldı. Yapılan yoğun araştırma sonucu Dilara Keklik Elazığ’da bulundu.

Cuma günü canlı yayına bağlanan Dilara Keklik, anne ve babasıyla görüşmek istemediğini ve bu işi yapmaya devam edeceğini söyleyerek izleyenleri şaşkına çevirdi. Gözyaşları içerisinde kızlarına seslenen anne ve babanın feryadı, Tüm Türkiye’yi ağlattı.

DİLARA ANNE VE BABASIYLA KUCAKLAŞTI

Hafta sonu Esra Erol’da ekibinin yoğun çalışmaları sayesinde Dilara Keklik, İstanbul’a gelmeyi kabul etti. Bugün yayında sürpriz bir gelişme yaşandı. Dilara, aylar sonra önce annesiyle stüdyo dışında hasret giderdi. Daha sonra canlı yayına gelerek babası ile kucaklaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan baba Sabri Keklik, kızını gördüğü anda fenalaştı.

Ailesini terk ettiği için çok pişman olduğunu dile getiren Dilara, genç kızlara seslendi. Dilara, “Özgürlük insanın anne babasıymış, yaşadıklarımdan ve yaşattıklarımdan dolayı çok pişmanım. Bugün yeni hayatımın ilk günü” dedi.

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