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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.01.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

Babanın feryatları yürekleri dağladı! Okul harçlığını çıkarmak için gitmişti

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Babanın feryatları yürekleri dağladı! Okul harçlığını çıkarmak için gitmişti

Denizli’de, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe giderken minibüsün altında kalan Zinnur Tomay (16), yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Defin işlemi öncesinde gözü yaşlı baba Yıldıray Tomay, kızının bedenine sarılarak, "Canım kızım, bir tanecik kızım" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesi’nde meydana geldi. Hidayet Kaya (50) yönetimindeki 20 M 0615 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Zinnur Tomay’a çarptı. Zinnur Tomay, minibüsün altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde 10’uncu sınıf öğrencisi olan Zinnur Tomay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN İŞE GİDİYORDU

Tomay’ın, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak çin bir butikte çalıştığı, kazanın da işe gittiği sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Dört kardeşin ikincisi olan Tomay’ın anne ve babasının da bir tekstil atölyesinde çalıştığı ifade edildi.

Tomay’ın cansız bedeni, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi. Minibüs şoförü Kaya ise gözaltına alındı.

Babanın feryatları yürekleri dağladı Okul harçlığını çıkarmak için gitmişti

Bölgeden geçen vatandaşlar, yağışa rağmen saçak altlarında kaza yerini meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri, zaman zaman vatandaşları beklememeleri konusunda uyardı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç kıza, yolcu minibüsünün çarpması ve yaklaşık 10 metre sürüklemesi yer aldı.

Babanın feryatları yürekleri dağladı Okul harçlığını çıkarmak için gitmişti

BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Denizli’de, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu ölen lise öğrencisi Zinnur Tomay için memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Bekirler Camii’nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Zinnur Tomay, Kayabaşı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Defin işlemi öncesinde gözü yaşlı baba Yıldıray Tomay, kızının bedenine sarılarak, "Canım kızım, bir tanecik kızım" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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