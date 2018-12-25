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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)
25.12.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Babanın en zor günü... Yan yana defnedildiler

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UŞAK'ta evlerinde kaldıkları odada ölü bulunan kardeşler, Ayşe Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak (16), gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede, kardeşlerden 13 günlük evli olan Ayşe Özdemir'in tabutuna duvağı serildi.

Karaağaç Mahallesi'nde, iki katlı binanın alt katında yaşayan, işçi emeklisi Kazım Yeşilkuşak, geçen 23 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında, aynı odada kalan çocukları Ayşe Özdemir, Hatice Yeşilkuşak ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak'ı hareketsiz buldu. Yeşilkuşak'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, 3 kardeşin de yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Babanın en zor günü... Yan yana defnedildiler
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Üç kardeşin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bugün öğle saatlerinde alınan cenazeleri son kez babaevinin bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada hellallik alınmasının ardından cenazeler Işık Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'ne götürüldü. Düzenlenen törene ölen 3 kardeşin babaları Kazım Yeşilkuşak, ağabeyleri Serkan Yeşilkuşak, ölen Ayşe Özdemir'in eşi Necmettin Özdemir, Yeşilkuşak Ailesi'nin yakınları ve sevenleri katıldı.

Babanın en zor günü... Yan yana defnedildiler

Cenazede ölen kardeşlerden Ayşe Özdemir'in tabutuna duvağı serildiğinde, cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Kazım Yeşilkuşak, güçlükle ayakta durabildi. Yağmur altında, üç kardeş için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Omuzlarda bir süre taşınan tabutlar, cenaze aracına konularak Şehitler Mezarlığı'na götürüldü. Üç kardeş burada yan yana toprağa verildi.

Öte yandan 3 kardeşin kesin ölüm nedenlerinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından mı yoksa gıda zehirlenmesinden mi kaynaklandığının tespiti için yapılan otopsi sonucunun henüz çıkmadığı öğrenildi.

 

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