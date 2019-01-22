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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Barbaros KUL/DHA
22.01.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

'Babamın vasiyeti' dedi, Çin'de yaptırıp Van'a getirdi!

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Van'ın Erciş ilçesinde oto yedek parça bayiliği yapan Sami Demir (58), Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı. Toplam 175 bin dolara mal olan, her biri 1 ton 200 kilo ağırlığındaki heykeller, gemiyle Antalya'ya, oradan da TIR'a yüklenerek ilçeye taşınıp, Demir'in evinin bahçesine yerleştirildi. Demir, "Rahmetli babam bu tür eserleri çok severdi. Bana, 'Oğlum kültürel miraslarınız Çin'de de olsa gidin getirin' derdi. Ben de buralarda yaptıramayınca Çin'de yaptırdım" dedi.

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  • Babamın vasiyeti dedi, Çinde yaptırıp Vana getirdi
  • Babamın vasiyeti dedi, Çinde yaptırıp Vana getirdi
  • Babamın vasiyeti dedi, Çinde yaptırıp Vana getirdi
  • Babamın vasiyeti dedi, Çinde yaptırıp Vana getirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Van Gölü kıyısındaki Erciş ilçesinin Salihiye Mahallesi'nde yaşayan, renkli kişiliği ile tanınan, doğaya olan sevgisini de topladığı odun, demir, kuruttuğu yaprak, çiçek, meyve ve balıklardan yaptığı ilginç tablolarla gösteren 3 kız babası Sami Demir, çok sevdiği Osmanlı Padişahları Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan IV. Mehmed ve Sultan IV. Murad'ın heykellerini yaptırmak için 1 yıl önce, çalışmalara başladı. Oto Sanayi Sitesi’nde bir firmanın yedek parça bayiliğini yapan Demir, Türkiye'de çeşitli renklere sahip granit ve bu granitleri işleyecek usta bulamayınca Çin'e gitti. Demir, Çin'deki bir fabrika ile padişahların giydikleri kıyafetleri boya kullanılmadan orijinal mermer renklerinde ve gerçek ölçülerinde yapılacak her bir heykel için 35 bin dolara anlaştı.

YAPIMI 6 AY SÜRDÜ

Heykellerin yapımı, 6 ay sürdü. Bunun için 2 kez Çin'e gitmek zorunda kalan Demir, heykelleri Türkiye'ye getirmek için de bağlantılar kurdu. Her biri 1 ton 200 kilo ağırlığında olan heykeller, 6 ay önce gemiyle Antalya'ya, buradan da TIR'a yüklenerek Van'ın Erciş ilçesine getirildi. 

BABAMIN VASİYETİ

Heykeller, vinç yardımıyla Demir'in 3 katlı evinin, bir bölümü meyve ağaçlarıyla kaplı bahçesine özenle yerleştirildi. Heykellere bakıp büyük mutluluk yaşadığını anlatan Demir, 14 yıl önce vefat eden babasının vasiyetini yerine getirdiğini söyledi. Babasının kendisine kültürel mirasların Çin'de de olsa getirilmesi gerektiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Padişahlarımıza ait heykeller doğal ve granit mermerden yapıldı. Tamamıyla el emeği, göz nuruyla tasarlandı. Ve o günün şartlarında Osmanlı padişahlarının kıyafetleri nasılsa öyle yapıldı. Bu heykellerde hiçbir şekilde boya kullanılmadı, yani çizmesi siyah ise siyah granit taş kullanıldı, gövdesi kahverengi ise kahverengi taş kullanıldı. Rahmetli babam bu tür eserleri çok severdi. Bana, 'Oğlum kültürel miraslarınız Çin'de de olsa gidin getirin' derdi. Ben de buralarda yaptıramayınca Çin'de yaptırdım. Gemi ile Antalya limanına, oradan TIR'larla Erciş'e getirdim. Bu heykellerin boyları o dönemlerde yaşamış padişahların boyları ile birebir aynı. Bahçemde sergilediğim bu heykeller, toplamda 6 ton ağırlığında. Bizler 1700'lü yıllarda yaşamış Aşık Emrah'ın torunlarıyız. Görevimiz, başta tarihimize isimlerini altın harfler ile yazdırmış bu değerlerimize sahip çıkıp, bizden sonraki nesillere de bunu aktarmaktır."

Bahçesinde süslemeli tarihi mezar taşları da bulunan Demir, heykellerin herkes tarafından merak edildiğini, yaz aylarında bahçe düzenlemesi yaptıktan sonra heykelleri sergilemeyi düşündüğünü söyledi.

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