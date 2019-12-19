‘Babamı zorla evlendirdiler’

Kerope Çilingir’in kızı Dora Çilingir de babasının uzun bir süre ortadan kaybolduğunu ve bir otel odasında yarı ölü halde bulunduğunu iddia ederek, vesayet altına alınması için dava açmıştı. Dora bu kez babasının 40 yaş küçük Neslihan Kahraman ile zorla evlendirildiğini iddia ederek, evliliğin iptali davası açtı. Dora, iki kez muayene edilen Çilingir’in fiili ehliyetinin olmadığı yönündeki raporu da mahkemeye sundu.