Babamı öldürdüm uykum kaçtı

Duruşmada, küçüklüğünden beri evde ailevi problemler yaşandığını belirten Emir Küserman şunları söyledi: “Evin tek çocuğuyum. Babam uyuşturucu kullanıyordu. Ben ve anneme şiddet uyguluyordu. Bizi evden kovduğu için annemle birlikte Çanakkale’ye gittik. Yaklaşık 1.5 ay sonra iş imkânı olmadığı için eve döndük. Babam ‘Kullanmayacağım’ diye söz vermişti ama uyuşturucu kullanmaya devam ediyordu. Olay günü yine annemle tartıştılar. Annemin saçını çekti. Ben ayırmak için müdahale edip annemi yatak odasına götürdüm ve sakinleştirdim. Annem uyuduktan babam salonda televizyon izliyordu. Yüzü asıktı, görünce gidip konuşmak istedim. Neden böyle yaptığını sordum. Bana ‘Senin gibi bir oğlum yok’ diye küfretti. O anki ruh haliyle mutfağa giderek elime bıçak aldım. Amacım korkutmaktı. Elimde bıçağı görünce üzerime geldi. Korkutmak için bir kez salladım. Ancak boynuna isabet etti ve koltuğa düştü. O an ne yapacağımı bilemedim. Televizyonun sesi açık olduğu için annem olanları duymadı. Sabaha kadar uyuyamadım, intihar etmeyi düşündüm ancak annem yalnız kalır diye vazgeçtim. Sabah evden çıktık. Evde bir şeyimi unuttuğumu söyleyerek geri döndüm ve karakola giderek teslim oldum.”

İskender Küserman

ANNE ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Anne Nilgün Küserman, ‘üstsoyu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan oğlu Emir Küserman’dan şikâyetçi olmadı. Sanık Küserman hakkında ceza ehliyetine ilişkin rapor aldırılmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.