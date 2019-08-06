KONYA’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Cüneyt Cebenoyan son yolculuğuna uğurlandı. Cebenoyan için ilk tören Mecidiyeköy’de çalıştığı Birgün gazetesi önünde düzenlendi. Cebenoyan’ın cenazesini gazete binası önünde çalışma arkadaşları ve sevenleri karşıladı. Törende Cebenoyan için saygı duruşunda bulunuldu.

Kızı Elif Cebenoyan

BİRÇOK GÜZELLİĞİ YAŞADIK

Cebenoyan’ın eşi Ayşegül Cebenoyan duygusal bir konuşma yaptı. Eşini ağlayarak anlatan Ayşegül Cebenoyan şunları söyledi:

“Cüneyt benim 33 yıllık sevgilim, can yoldaşımdı. Hayatın birçok güzelliğini ve acısını yaşadık. İki gündür yazılan yazılara baktığımda yaşadığı acılara çok vurgu yapıldığını, isyan edildiğini gördüm. Ben Cüneyt’in boyun eğmez, inatçı, -mış gibi yapmayan dirençli yanından söz etmek istiyorum. Çünkü Cüneyt yaşadıklarının bu ülkenin kaderi olmaması, kimsenin kaderi olmaması için mücadele etmeyi seçmişti. Kişisel olarak daha konforlu, daha korunaklı bir hayat kurabilecek donanımı ve becerisi vardı. Cüneyt hesap adamı değildi. Hiçbir zaman olamadı. Olsaydı Cüneyt olmazdı. Ben Cüneyt’e hayatıma kattığı her şey için, sevgilim olduğu için, olağanüstü bir baba olduğu için çok teşekkür ediyorum.”

Cüneyt Cebenoyan’ın 17 yaşındaki kızı Elif Cebenoyan ise konuşmasında “Babam hakkında pek çok yazar, yaşadığı trajedilerden bahsetmiş. Haklılar da. Ben ne şanslıyım ki 17 yılımı onunla aynı evde geçirdim. Her yönünü görme fırsatım oldu. Babam beni hayatta en çok güldüren insandı. ‘Benim espri anlayışımın uyuştuğu bir ablam vardı bir de bu hatun var’ demişti. Çoğu zaman bırakın yabancıları annem bile anlamazdı bu kadar neye güldüğümüzü. Ben babamı komikliğiyle, huysuzluğuyla, sıcaklığıyla, bütün yönleriyle hatırlamak için elimden geleni yapacağım. Siz de babamı acılarıyla değil kahkahasıyla hatırlayın” dedi. Tören sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla Ayşegül Cebenoyan’ı arayarak başsağlığı diledi. Cebenoyan’ın cenazesi daha sonra götürüldüğü Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

BİR BOMBA BİR DEPREM

Cüneyt Cebenoyan’ın ablası arkeolog ve rehber Yasemin Cebenoyan, 1994 yılında PKK terör örgütünün Taksim’deki bombalı saldırısında yazar Onat Kutlar’la birlikte hayatını kaybetmişti. Cüneyt Cebenoyan, o dönem yaşadıklarını “30 Aralık 1994’te bir bomba patladı. The Marmara Oteli’ndeki Opera Pastanesi’ne Deniz Demir adlı bir PKK militanı bomba koymuştu. Onat Kutlar eşi Filiz’le buluşacaktı. Ablam da arkadaşı Beyza’dan doğum günü hediyesini alacaktı. Yasemin bomba patlar patlamaz, Onat Abi 11 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti. Yasemin’in ölümü ailemizi darmadağın etti” diye anlatmıştı.

BÜYÜK DEPREM, BÜYÜK ACI

Ayşegül Cebenoyan ile evliydi. Çocukları Ali, tam da halası Yasemin’in öldüğü 30 Aralık’ta dünyaya geldi. “1997’nin 30 Aralık’ında annem ve babam Yasemin’in anma toplantısındayken Ayşegül Ali’yi doğuruyordu. Kaderin çok acayip bir tesadüfüydü” diye yazan Cebenoyan 17 Ağustos 1999’daki Gölcük Depremi’nde daha büyük bir acıyla sarsıldı. Babası Hikmet ve annesi Tuncay Cebenoyan, Yalova Yüksel Sitesi’ndeki yazlıklarının enkazında can verdi.