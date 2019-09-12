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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL (DHA)
12.09.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

'Babam zarar verecek, anne beni kurtar' derken yakalandı! Sonra korkusundan pencereden atladı

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'Babam zarar verecek, anne beni kurtar' derken yakalandı! Sonra korkusundan pencereden atladı

İstanbul Sultangazi'de babasından korkup kaçan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın birinci kat penceresinden atlayarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan hastaneye kaldırılan çocuğun 15 yaşındaki ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup arka balkondan atladığı ileri sürüldü.

Olay, geçen Cuma günü Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki çocuğu bulunan Ramazan A. ve İlknur A., arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eşinden şiddet gördüğü öne sürülen İlknur A., 8 ay önce evden ayrılarak sığınma evine yerleşip eşine boşanma davası açtı. Çiftin iki çocuğu da baba Ramazan A. ile kalmaya devam etti.

Sultangazi'de babasından kaçan çocuk pencereden atladı
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"BABAM BANA ZARAR VERECEK. ANNE BENİ KURTAR"

Eşinin hangi kadın sığınma evinde olduğunu öğrenemeyen Ramazan A.'nın bu nedenle iki çocuğuna da şiddet uyguladığı öne sürüldü. İddialara göre 14 yaşındaki Doğukan A., olay günü annesini cep telefonundan görüntülü arayarak "Babam bana zarar verecek. Beni kurtar" derken babasına yakalandı.

Ramazan A.'nın sığınma evinde kalan eşine kameradan tabanca gösterip, "Eve dönmezsen çocuğu ayaklarından vurmaya başlarım" diyerek tehditler savurduğu iddia edildi. Babasından korkup kaçan Doğukan A., 5 katlı apartmanın birinci katındaki evlerinde pencereden aşağı atladı. Düştüğü yolda vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Doğukan A., için mahalle sakinleri ambulans çağırdı. Doğukan A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğukan A. burada yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

Polis, Ramazan A.'yı olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 AY ÖNCE ABLASI DA AYNI BALKONDAN ATLAMIŞ

Doğukan A.'nın ablası Ayşegül A.'nın da 2 ay önce aynı balkondan atladığı ileri sürüldü. Ramazan A.'nın, 15 yaşındaki kızı Ayşegül A.'nın cep telefonu ile sosyal medyada zaman geçirmesine sinirlenip onu bıçakla tehdit ettiği, kızın babasından korkup kaçmaya çalışırken evlerinin arkasındaki balkondan atladığı iddia edildi.

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