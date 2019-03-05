Babalık davasında karar çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBabalık davasında karar çıktı
GeriGündem Babalık davasında karar çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
05.03.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Babalık davasında karar çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Görgeç Küçükerol, merhum karikatürist Bedri Koraman'ın kızı olduğu iddiasıyla 2015 yılında açtığı babalık davasını kazandı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporunda yüzde 99.9 Koraman'ın kızı olduğu sonucuna varılan Küçükerol'un, karikatüristin 3. çocuğu olarak kayıt ve tescil edilmesine hükmetti. Küçükerol, "Ben babama 'Baba, ne zaman biz resmen baba kız olacağız, toprakta mı?' demiştim. İşte bugün ben babam topraktayken 'Koraman'ım' diyebiliyorum. Babamın kızı olduğumu gönül rahatlığıyla herkese anlatabiliyorum" dedi.

11
  • Karikatürist Bedri Koramana açtığı babalık davasını kazandı
  • Karikatürist Bedri Koramana açtığı babalık davasını kazandı
  • Karikatürist Bedri Koramana açtığı babalık davasını kazandı
  • Karikatürist Bedri Koramana açtığı babalık davasını kazandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bodrum'da 30 Mayıs 2015'te hayatını kaybeden iki çocuk babası karikatürist Bedri Koraman'ın mezarı, sinema ve tiyatro oyuncusu Meral Görgeç Küçükerol'un (70) Bodrum Aile Mahkemesinde 8 Temmuz 2015 yılında açtığı "babalık davası" nedeniyle mahkeme kararınca DNA örneği alınması için iki yıl önce açıldı.

Koraman'dan alınan DNA örneği, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi. Yapılan analiz ve değerlendirmelerde, Bedri Koraman'ın yüzde 99.9 Küçükerol'un babası olduğu sonucuna varıldı.

Bodrum Aile Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı raporuna göre, kütükte baba ismi bulunmayan Meral Görgeç Küçükerol'un, Hasan Bedri Koraman'ın 3. çocuğu olarak kayıt ve tescil edilmesine hükmetti.

Çıkan karara sevinen ve yakın arkadaşlarıyla avukatıyla birlikte merhum karikatürist Bedri Koraman'ın mezarı başına gelen Küçükerol, burada dua ederek duygusal anlar yaşadı.

Küçükerol, Koraman'ın mezarı başında AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanat yaşının 55, gerçek yaşının ise 70 olduğunu belirterek, "Şimdi sanatçı kişiliğimi bırakıyorum, babamın kızı olarak, 'Meral Koraman' olarak buradayım." dedi.

Babasıyla ilk kez 4 yaşında annesi tarafından tanıştırıldığını ve sonra ortaokul dönemlerinde görüştüğünü anlatan Küçükerol, bir evladı inkar etmenin sebebini bir türlü anlayamadığını vurguladı.

Babasının Bedri Koraman olana kadar çok yaşam kavgası verdiğini belirten Küçükerol, "Babam da çok şeyler yaşamış. 18 yaşımda bir görüşmem daha olmuştu, o dönem oyuncu Gülriz Sururi bizi barıştırmıştı. Babam son evlendiği Nil hanıma benden bahsetmediği için ben babama kırıldım ve yine darıldık." diye konuştu.

Kendisinin 46 yaşındayken, Bedri Koraman'ın artık kızını istediğini aktaran Küçükerol, şöyle konuştu:
"Babamın artık belli ki vicdanı el vermemiş ben 46 yaşındayken 'bana Meral'i bulun, ben artık Meral'i istiyorum' demiş. Bu sebeple biz üç yıl daha birlikte yaşadık. Babamın baypas ameliyatı süreci oldu. Bir aradayken mutluyduk ve babam da soyadını vermeye karar vermişti. Eşi sanırım beni sadece mirasçı gördüğü için kabul etmedi. Dolayısıyla tekrar darıldık, ben de çok üzüldüm. Bu sürecin ardından ben de 'soyadımı istiyorum' diyerek dava açtım. Ben babama 'baba, ne zaman biz resmen baba kız olacağız, toprakta mı?' demiştim. İşte bugün ben babam topraktayken 'Koraman'ım' diyebiliyorum. Babamın kızı olduğumu gönül rahatlığıyla herkese anlatabiliyorum."

"Yüzde 99.9 kızı olduğu ortaya çıktı"

Küçükerol'un avukatı Korhan Sungur ise müvekkilinin daha önce de bir babalık davası başvurusu olduğunu ancak yapılan başvurunun zaman aşımına tabi olduğu gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verildiğini söyledi.

Sungur, Anayasa Mahkemesinin bu hususta bir değişiklik yapıldıktan sonra Küçükerol'un 2015 yılında bir başvuru daha yaptığını belirterek, "Davanın uzun sürmesindeki neden, DNA testlerinin beklenmesinden dolayıdır. Adli Tıp Kurumunun verdiği kararda, Meral hanımın yüzde 99.9 kızı olduğu ortaya çıktı. Buna istinaden de Bodrum Aile Mahkemesi haklı davamızı kabul etti." ifadesini kullandı.

Sungur, bu sürecin ardından müvekkili Küçükerol'un hukuki başvurularının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Babalık davasında karar çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan'dan okula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama

Bakanlıktan 81 ile genelge... Artık böyle olacak

Naci Bostancı'dan yeni parti iddialarına cevap

10 yıldır yakalanamıyordu! Sevgilisini bile dolandırdığı ortaya çıktı