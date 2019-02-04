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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (İHA)
04.02.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Babalarını önce öldürüp sonra yakmışlardı! İfadeleri ortaya çıktı...

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Babalarını önce öldürüp sonra yakmışlardı! İfadeleri ortaya çıktı...

İzmir’de, bir iş adamının öldürülmesi ve ardından yakılması olayına ilişkin davada maktulün oğlu babasını kendisinin öldürmediğini ifade ederek, “Tek hatam babamın öldüğünü fark edince polisi aramak yerine C.G.’yi aramak oldu. Batuhan’ı korumak istedim. Bu olayların önüne geçemediğim için çok pişmanım, özgürlüğümüzü kaybettik. Baba katili olarak anılmak çok ağır bir şey” dedi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde Nisan ayında iş adamı Cihat Murat Öğüt’ü, eşi ve iki çocuğunun öldürdüğü, daha sonrada yaktıkları ortaya çıktı. Kan donduran cinayete ilişkin öldürülen adamın tutuklu eşi Öznur Öğüt ile çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada; tutuklu sanıklar Öznur Öğüt, Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık C.G. ile maktulün annesi Hatice Öğüt ile maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Olay günü kendisini, babasını durdurmak zorunda hissettiğini anlatan Batuhan Ata Öğüt, "Babamı durdurmasaydım biz hayatta olmayabilirdik. Bu hale gelmemizi istemezdim. Ağabeyim beni korumak istemeseydi belki burada tek başıma yargılanabilirdim” dedi.

“BABA KATİLİ OLARAK ANILMAK ÇOK AĞIR BİR ŞEY”

İlk kez mahkemeye çıktığını dile getiren Mehmet Hadi Öğüt ise kendisini tam ifade edemediğini söyleyerek, "Savunmamı yazılı olarak yapmak istiyorum. Her şey çok ani gelişti. Babamla annemin arasına girip Batuhan gibi cesaret gösterebilseydim belki bu olay olmayacaktı. Tek hatam babamın öldüğünü fark edince polisi aramak yerine C.G.’yi aramak oldu. Batuhan’ı korumak istedim. Bu olayların önüne geçemediğim için çok pişmanım, özgürlüğümüzü kaybettik. Baba katili olarak anılmak çok ağır bir şey. Ben böyle bir şey yapmadım” diye konuştu.

“BENİM SUÇUM, GÜNAHIM YOK”

Yaşanan olayda eşini kaybettiğini ve 2 çocuğuyla birlikte cezaevine girdiği için çok üzgün olduğunu ifade eden Öznur Öğüt, "Biz nasıl bu hale geldik bilmiyorum. Benim suçum, günahım yok. Çocuklarımı bu halde görmeye dayanamıyorum” dedi.

Eşinin ailesinin, yaşadıkları olumsuzluklardan haberdar olduğunu iddia eden Öznur Öğüt, "Eşimden korktukları için müdahale etmiyorlardı. Bizden şikayetçi olmalarının tek nedeni de eşimden kalan mal varlığı” diye konuştu.

Duruşma savcısı, tutuklu bulunan 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Babalarını önce öldürüp sonra yakmışlardı İfadeleri ortaya çıktı...

OLAY

İzmir’in Torbalı ilçesinde 15 Nisan’da, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt’ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt, çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklandı. C.G. daha sonra tahliye edildi.

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