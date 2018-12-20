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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA), İHA
20.12.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Babalarını öldürüp cesedini yakmışlardı... Kan donduran ifadeler

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Babalarını öldürüp cesedini yakmışlardı... Kan donduran ifadeler

İZMİR’in Torbalı ilçesinde iş insanı Cihat Murat Öğüt’ü (55) öldürdükten sonra cesedini cipinin içinde yaktıkları iddiasıyla tutuklanan eşi Öznur (46) ile çocukları Batuhan Ata (19) ve Mehmet Hadi Öğüt (24) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Sanık Mehmet Hadi Öğüt, duruşmada, "Biz cinayeti önceden tasarlamadık. Ben olayın böyle olacağını tahmin etseydim önlemeye çalışırdım" dedi.

Torbalı’da, 15 Nisan’da, ormanlıkta ateşe verilen 35 TTG 35 plakalı cipin içinde, iş insanı Cihat Murat Öğüt’ün yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cihat Murat Öğüt’ü evde öldürdükten sonra cesedi içine koydukları cipi ormanlıkta yaktıkları belirlenen eşi Öznur, çocukları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.G., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Öldürülen iş insanının eşi Öznur, oğulları Batuhan Ata ve Mehmet Hadi Öğüt hakkında, ’tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, C.G. için de ’suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KONUŞMAK İSTEMEDİ

İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasına tutuklu sanıklar Öznur Öğüt, Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt, tutuksuz sanık C.G. ile iş insanının annesi Hatice Öğüt, kardeşi Fatma Bahar Narin ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya tanık olarak getirilen Cihat Murat Öğüt’ün Y.Ö. (9) isimli oğlu ise tanıklık yapmak istemediğini belirtti.

Sanık C.G.’nin tanık olarak dinlenen eşi Ü.G., eşinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "O gece Batuhan bize geldi. Kardeşinin kaza yaptığını söyleyip eşimi alıp götürdü. Sabah uyandığımda ise eşim evdeydi. Kendisi ağlamaklıydı ve yüzü kireç gibiydi. Ne olduğunu sorduğumda çocukların babalarını öldürüp, arabanın içinde yaktıklarını anlattı. Korktuğu için müdahale edemediğini söyledi. Öğlene doğru Mehmet Hadi bizim eve geldi. Eşime ’Sen salaksın, sana söyleyeceğin ifadeyi yazayım. Biz bu işten yırtarız, birine bir şey anlatırsanız siz yanarsınız’ dedi. Ben de eşimin başını yaktınız, deyip, evden kovdum" dedi.

'CİNAYETİ TASARLAMADIK, ANLIK GELİŞTİ'

İş insanının annesi Hatice Öğüt ile kardeşi Fatma Bahar Narin’in avukatının cinayetin tasarlanarak işlendiğini söylemesi üzerine söz alan Mehmet Hadi Öğüt, "Biz cinayeti önceden tasarlamadık. Her zaman anneme olan şiddet olayının tekrarlanması üzerine yine aynı şekilde sonuçlanacağını tahmin ederken, annemi kanlar içerisinde görünce onu kurtarmak istedik. Ben olayın böyle olacağını tahmin etseydim önlemeye çalışırdım" diye konuştu. 

'O KİŞİ BENİM BABAMDI'

Sanıklardan Batuhan Ata Öğüt ise olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek, "O kişi benim babamdı. Öldürme kastım hiçbir zaman olmadı. Tek amacım şiddet gören annemi korumaktı" dedi.

Tutuksuz sanık C.G. de olayda suçunun olmadığını öne sürüp, "Bana gelen telefon sonucu evden çıktım. Üstüme atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. 

Sanık avukatları da olayın tasarlanarak işlenmediğini, Öznur Öğüt’ün yıllardır gördüğü şiddetin daha fazlasını o gece yaşadığını ve çocukların da onu korumak için olaya müdahil olduklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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