Babalarını kurtarırken öldüler

Tarladaki işini bitirip serinlemek için göle giren Korkmaz, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Üvey babalarının suda boğulmak üzere olduğunu gören Safiye ile kardeşi Emine Aslan, kurtarmak için hemen göle atladı. Ancak iki kardeş de suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler, 3 kişinin sudan çıkmadığını görünce durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden sevk edilen ekip, gölde yaklaşık iki saat arama yaptı. Göl suyunun bulanık olması ve havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.



YAN YANA BULUNDU

Dün sabah saatlerinde gölde arama çalışmalarına yeniden başlayan ekip, baba Korkmaz ile Safiye ve Emine’nin cesetlerini, göle girdikleri bölgeye 25 metre uzaklıkta yan yana buldu. Sudan çıkarılan cesetler, Hatay Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan baba Korkmaz’ın cenazesi Yarseli Mahallesi, iki kardeşin cenazeleri ise Boynuyoğun Mahallesi mezarlıklarında kılınan cenaze namazları sonrası toprağa verildi.



Defin sırasında anne Aysel Korkmaz ve yakınları, sağlık ekiplerinin yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.



Safiye ve Emine Aslan’ın öz babalarının 5 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.