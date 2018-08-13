Babaları kaçırdı, anneleri arıyor
Şam’da yaşayan Amani Zadah ve eşi Hasan Zadah, Suriye’deki savaş başladıktan sonra Türkiye’ye yerleşti. Beraberlerinde iki kızları; bugün 11 yaşındaki olan Shaded ile 7 yaşındaki Ghala da vardı. Zadah çifti bir süre sonra anlaşamayıp boşandı. Kızlarının velayetini alan Amani Zadah, çocuklarıyla Almanya’ya iltica etti.
Mersin’de yaşamaya devam eden baba Hasan Zadah, 31 Temmuz’da tatil için görmeye gittiği kızlarını yanına alıp Türkiye’ye getirdi. Baba Zadah, 5 Ağustos’ta çocukları teslim etmesi gerekirken annesine göndermedi. Anne Zadah, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
Avukat Bolaç “İki çocuğun kaçırılması uluslararası suçtur. Suriyeliler Türkiye’deki kanunlara ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalara uymak zorundadır. Çocukların bulunup anneye teslim edilmesi, devletin sorumluluğundadır. Aksi takdirde bu tür olaylar artabilir” dedi.
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