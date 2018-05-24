Babalar ve oğulları

24 Haziran’daki çifte seçimde birçok siyasetçi, şair ve birlik başkanının çocukları da AK Parti’den milletvekili adayı oldu. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç (32) AK Parti İstanbul 3. Bölge 11. sıradan 24 Haziran seçimi için yarışa girdi. İstanbul 3. bölgeden 35 milletvekili çıkartılıyor. Son seçimde AK Parti 3. bölgeden 16 milletvekili çıkartmıştı. 1995 yılında babası siyasete girdiğinde henüz 9 yaşında olan Arınç, Hürriyet’e şunları söyledi:



ELEŞTİRİLER GELDİ

“Babam uzun yıllardır siyasetin içinde. Siyasetçi kişiliğinin yanında önemli bir devlet adamı olarak da ön plana çıkıyor. Tecrübelerinden faydalanacağım, ondan tüyolar alacağım. Babamla birlikte sahalarda olacağız. Uzmanlaştığım enerji ve dış ilişkiler bağlamında çalışmayı ve katkı sunmayı amaçlıyorum. Adaylığımla ilgili eleştiriler geldi, bunları doğal karşılıyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de yakın çevresiyle geçmişten gelen bir kader birlikteliğimiz var. Her zaman göreve hazır olduğumuzu biliyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız şahsımı milletvekili adayı göstererek onurlandırdı. Bana düşen görev, bu teveccühe layık olmak için çok çalışmaktır.”









AĞAR: TARİH YAZILIYOR

Eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıradan milletvekili adayı oldu. Elazığ, toplam 5 milletvekili çıkartıyor. AK Parti son seçimlerde Elazığ’da 4 sandalye kazanmıştı. Çocukluğundan beri siyasetin içinde olduğunu anlatan Ağar, özetle şunları söyledi: “2014 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı, yerel seçimlerde 40’ı aşkın mitingine arkadaşlarımla birlikte katıldım. Mehmet Ağar’ın oğlu olmanın avantajları da dezavantajları da var. Siyasetçi çocuğu olunca kendi içinizde bir tecrübe oluşuyor. İyi hizmet nasıl yapılır, saygı nedir; babamdan gördüm. Dezavantajı ise beklentinin çok yüksek olması. Benim de iddialı bir kişiliğim var. Tuttuğumu koparırım.”









BABAM YOLUMA IŞIK TUTUYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında zaman zaman şiirlerini okuduğu şair Abdurrahim Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç (48) da AK Parti Kahramanmaraş 7. sıradan aday gösterildi. Kahramanmaraş toplam 8 milletvekili çıkartıyor. Son seçimlerde AK Parti 7 milletvekilliği kazanmıştı. Erdoğan önceki gün şair Karakoç’un Bağlum’da bulunan mezarını da ziyaret etti. Oğul Karakoç, “Babamdan öğrendiklerim yoluma ışık tutuyor. Bizim için aslolan millet, devlettir. Babamızdan bunu gördük. Milletvekili seçilirsem ilk işim bütün partilerin il başkanlıklarını ziyaret etmek olacak” dedi.









ESNAFIN SESİ OLACAĞIM

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’in oğlu Barış Palandöken (39) AK Parti Malatya 5. sıradan aday oldu. Malatya 6 milletvekili çıkartıyor. AK Parti son seçimlerde Malatya’dan 5 milletvekilliği kazanmıştı. Palandöken, “Babamın TESK Başkanı olması tabii ki bir avantaj. İş dünyası ile sık sık görüşeceğim. Hem babadan hem bürokratik geçmişim dolayısıyla temsil ettiğim bir kesim, dertlerine çare olacağım. Özellikle esnafın sesi olacağım” dedi.







