Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? Babalar Günü ne zaman kutlanacak?
Haziran ayına kısa bir süre kala Babalar Günü de gündeme gelmeye başladı. Evlatları için fedakarlıklar yapan babalarını sevindirmek isteyenler, onlar için yapacakları sürprizleri şimdiden tamamlamaya başladı. Bu özel gün için hazırlık yapanlar, Babalar Günü tarihini merak ediyor. Peki, Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? 2019 Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler.
Yaklaşan Bablar Günü için, hediye alışverişini ve etkinlik planlarını tamamlamak isteyenler, internet üzerinden Babalar Günü'nün tarihini araştırmaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de Babalar Günü, haziran ayı içerisinde kutlanacak. Peki, Babalar Günü bu sene ne zaman? İşte, Babalar Günü'nün merak edilen tarihi ile ilgili detaylar.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ NEDİR?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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