Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? Babalar Günü haziranın kaçında?
Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü'nün yaklaşması ile, bu özel güne dair hazırlıklar şimdiden başladı. Babalar Günü'nde sürpriz hediye alacak ve çeşitli etkinlikler hazırlayacak olanlar, 2019 Babalar Günü tarihini internet üzerinden araştırıyor. Peki, Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? Babalar Günü haziranın kaçında? İşte, Babalar Günü tarihi ile ilgili bilgiler.
Geleneksel olarak her yıl haziran ayı içinde kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. Evlatlarını yetiştirirken fedakarlık gösteren babalar için özel ve değerli gün olan Babalar Günü'nde babalarına sürpriz yapmak isteyenler, 'Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, 2019 Babalar Günü tarihi.
Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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