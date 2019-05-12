Babalar Günü ne zaman kutlanacak?
Anneler Günü kutlamalarının tamamlanmasının ardından gözler bu kez, Babalar Günü'nün bu yıl kutlanacağı tarihe çevrildi. Her yıl haziran ayı içinde kutlanan Babalar Günü'nün, 2019 yılında hangi tarihte kutlanacağı merak konusu oldu. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak?
Haziran ayına kısa bir süre kala, Babalar Günü'nün ne zaman olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Bu özel ve anlamlı gün için hediye alışverişi ve etkinlik planlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, Babalar Günü'nün 2019 yılında kutlanacağı tarihe dair internette araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ NEDİR?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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