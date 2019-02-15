Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2019 Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor?
Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte evlatları için tüm zorluklara göğüs geren babalara özel bir gün olan Babalar Günü'nün ne zaman olduğu merak konusu oldu. 2019 Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini ve hangi gün kutlanacağını merak eden vatandaşlar, 2019 Babalar Günü tarihi hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor?
Babalar Günü'nün ne zaman olduğu son günlerin en çok merak edilen konularından biri oldu. Babalar Günü'ne kaç gün kaldığını merak eden vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. İşte, 2019 Babalar Günü hakkında merak edilen tüm detaylar...
Babalar Günü, Türkiye'de geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl, 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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