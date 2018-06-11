Babalar günü ne zaman, hangi gün? Babalar günü ilk hangi olayla kutlandı?

Babalar Günü tarihi için araştırmalar günler öncesinden başladı. Hediyelerini günler öncesinden ayarlamak ve babalarıyla birlikte geçirecekleri bir gününün planını yapmak isteyen vatandaşlar, 'Babalar Günü bu yıl ne zaman? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?' gibi sorulara yanıt arıyor. Bu özel günün tarihi ülkelere göre farklılık gösteriyor. İşte 2018 Babalar Günü'yle ilgili bilgiler!

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar günü bu yıl yani 2018'de 17 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ’NDE ALIŞVERİŞ YAPANLARIN TERCİHİ ELEKTRONİK

Hepsiburada Trend Verileri'ne göre, Babalar Günü döneminde alışveriş yapanların dörtte biri elektronik kategorisini tercih ediyor. Ardından yüzde 15 oranda bilgisayar kategorisi tercih edilirken, yüzde 12 ile oto aksesuara ve yüzde 11 oranda giyim kategorisine ilgi gösteriliyor.

Babalarını sevindirmek isteyenler bu kategorilerden en çok tıraş makinesi, polo yaka t-shirt, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ses sistemi, oyun konsolu, spor giyim ve malzemelerine rağbet ediyor. Babalar Günü alışverişlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başı çekerken, nüfusa oranla alışveriş yoğunluğuna bakıldığında Muğla, Kırklareli ve Çanakkale başı çeken iller olarak görülüyor.



BAYRAM HEDİYESİ ALANLAR GEÇEN SENEYE GÖRE 2 KAT ARTTI

Bayramda kalabalık sofralarda bir araya gelen aile bireylerini ya da komşu, tanıdık ziyaretlerinde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için Hepsiburada’da birbirinden zengin hediye seçenekleri bulunuyor. Bayram dönemi verilerine göre, en çok tercih edilen ürünler; hediyelik çikolata, şeker, kolonya, kitap, spor malzemeleri ve giyim olarak sıralandı.

Bayram için en çok 35-45 yaş grubu alışveriş yaparken, erkeklerin bayram alışverişine kadınlara göre daha çok ilgi gösterdiği belirtildi. Bayram hediyesi alanlar geçen seneye göre 2 kat artış gösterdi.Ayrıca bayramda miniklerin yüzünü güldürmek isteyenler en çok oyuncak, giyim, bilgisayar oyunu, bisiklet ve scooter hediye almayı tercih etti.