Babalar günü ne zaman? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?
Anneler Günü'nün geride kalması ve mayıs ayının ilerlemesi ile, Babalar Günü'ne dair araştırmalar da hız kazanarak, gündeme gelmeye başladı. Bu özel ve anlamlı günde babalarını mutlu etmek isteyenler, onlara yapacakları sürpriz hazırlıklarına başladı. Peki, bu sene Babalar Günü ne zaman kutlanacak? 2019 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? İşte, Babalar Günü ile ilgili merak edilenler.
Hediye alışverişi ve etkinlik planlarını şimdiden tamamlamak isteyenler, her yıl haziran ayı içinde kutlanan Babalar Günü'nün, 2019 yılı içerisinde hangi tarihe denk geleceği merak edip araştırıyorlar. Büyük fedakarlıklarla evlatlarını yetiştiren babalar için, Babalar Günü büyük önem taşıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte, o konu ile ilgili bazı bilgiler.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ NEDİR?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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