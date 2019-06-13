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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü için hediye önerileri

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Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü için hediye önerileri

Babalar Günü'nün bu yıl kutlanacağı tarihe kısa bir süre kaldı. Her Babalar Günü öncesi olduğu gibi hediye telaşına kapılan evlatlar, babalarına en güzel hediyeleri almak için hediye önerileri araştırıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü için sayılı günler kala, babalarına alacakları hediyeler için araştırmalarına hız veren vatandaşlar, bir yandan da 2019 Babalar Günü'nün tarihini sorguluyor. İşte, Babalar Günü için hediye önerileri ve Babalar Günü'nün kutlanacağı tarih...

Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar günü kutlanacak.

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BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Babasının bu özel gününü kutlamak isteyen ve kaçırmak istemeyen birçok kişinin imdadına astroloji yetişti. İşte her burç için alternatif hediye önerileri.

KOÇ

Hareketli ve özgür Koç burcuna oto aksesuarları, mp3 çalar, çakı, traş makinesi, spor ayakkabı, kaliteli bir t-shirt, spora düşkün olduklarından spor malzemeleri ve spor kıyafetleri, tuttuğu takımın kombine biletleri veya onu heyecanlandıracak bir maç bileti hediye verebilirsiniz.

BOĞA

Rahatına ve boğazına düşkün Boğa burcu için masaj koltuğu, minder, puf, okuma koltuğu, cüzdan, ajanda, terlik, tıraş losyonu, balık oltası, bahçe aletleri, kravat, güzel bir yemek hediye seçeneklerinizden bazıları olabilir.

İKİZLER

İletişimci, öğrenmeye meraklı, zeki, sosyal ilişkileri kuvvetli, her türlü yeniliğe açık olan İkizler’e kitap, cep telefonu, bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, seyahat çantası, kalem, maket arabalar, anahtarlık hediye edebilirsiniz.

YENGEÇ

Geçmişe bağlı, gelenekçi Yengeç burcuna antika eşyalar, saatler ve fotoğraflar, özel bir takvim, evdeki çalışma odasına uygun bir obje, resim çerçevesi, albüm, romantik bir dvd, hediye edebilirsiniz.

ASLAN

Lükse ve kaliteye düşkün olan aslanlar hediye almaya bayılır. Gösterişli ve ona özel yapılmış her türlü objeyi ona hediye edebilirsiniz. Bunun dışında kıymetli olmak şartıyla kol düğmesi, saat, çakmak, kravat, değerli tablolar veya sanat değeri olan hediyeleri de seçimleriniz arasına alabilirsiniz.

BAŞAK

Düzenli ve detaycı Başaklar’a çok pahalı olmayan ve fonksiyonel hediyeler seçebilirsiniz. Hayatlarını organize edecek, çantalar, not defterleri, CD kutuları, kartvizitlik, kalemlik, dijital tansiyon aleti, seyahat ürünleri, bulmaca, kitap, radyo, çeşitli bölmeleri olan seyahat çantaları başaklar için uygun seçenekler olabilir.

TERAZİ

Güzellik ve uyumdan hoşlanan Terazi için görüntü çok önemlidir. Bu yüzden hediyenizin kutusuna ve sunumuna özen gösterin. Güzel bir triko veya hafif renklerde bir gömlek, şık bir ayakkabı, şort, pantolon, bir kalem, cd veya müzik çalar, sevdiği bir müzik aleti alabilirsiniz.

AKREP

Gizemli şeylere meraklı olan Akrep'ler, kendilerini de gizlemeyi çok severler. Onlara gözlük, şapka gibi hediyelerin yanı sıra, masa saati, gece lambası, kamera, ses kayıt cihazı, deri bir kemer, gerilim filmi veya romanları, olta takımı, bornoz, hediye edebilirsiniz.

YAY

Maceracı ve araştırmacı bir ruha sahip Yay burcuna, spor malzemeleri, seyahat çantaları, seyahatle ilgili aksesuarlar, felsefe kitapları, ilgi alanına dahil olan resimli büyük kitaplar, iletişimlerini sağlayacak bilgisayarlı cep telefonları, at yarışları ve milli piyango bileti, gümüş parlatıcısı, spor saat gibi hediyeler seçebilirsiniz.

OĞLAK

Geçmişe bağlı ve kuralcı Oğlak burcuna sanat değeri olan objeler, duvar saatleri, fotoğraf albümü ve iş yerine koyacağı şık bir çerçeve, kaliteli bir kol saati, deri tepsiler ve içki setleri, markalı takım elbise, koku, kaliteli bir dolma kalem hediye edebilirsiniz.

KOVA

Her zaman ilginç ve yenilikçi Kova burcuna elektronik ve iletişimle ilgili her tür hediyeyi seçebilirsiniz. Değişik bilgisayar çantası, bilgisayar aksesuarları, kulaklık, CD çalar, maketler, orijinal her türlü obje Kovalar için ideal hediyeler olabilir.

BALIK

Sanatçı ruhlu ve duygusal Balık burcuna su ve denizle ilgili her türlü şeyi hediye edebilirsiniz. Bunun dışında fantastik kitaplar, video oyunu, fotoğraf, rüzgar sörfü veya dalgıçlıkla ilgili hediyeler, su geçirmez mp3 çalar, akvaryum, ayakkabı, çorap babanızın hoşuna gidecek hediye seçimleri olabilir.

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