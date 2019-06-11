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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
11.06.2019 - 11:40, Son GÃ¼ncelleme:

Babalar Günü ne zaman? 2019 Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

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Babalar Günü ne zaman? 2019 Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

BabanÄ±za sevginizi gÃ¶stermenin yollarÄ±ndan biri de ona hoÅŸuna gideceÄŸi bir hediye almak. BabasÄ±nÄ±n bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamak isteyen ve kaÃ§Ä±rmak istemeyen birÃ§ok kiÅŸi, Babalar GÃ¼nÃ¼â€™nÃ¼n bu yÄ±l ne zaman kutlanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek istiyor. Peki, Babalar GÃ¼nÃ¼ ne zaman? 2019 Babalar GÃ¼nÃ¼ ne zaman kutlanacak?

Babalar GÃ¼nÃ¼'ne yÃ¶nelik tarih araÅŸtÄ±rmalarÄ±, hafta sonunun yaklaÅŸmasÄ±yla birlikte hÄ±z kazandÄ±. Bu Ã¶zel ve anlamÄ± gÃ¼nde, babalarÄ±nÄ± mutlu etmek, onlarÄ± deÄŸerli hissettirmek isteyen pek Ã§ok vatandaÅŸ, tarih bilgisi almak adÄ±na internette araÅŸtÄ±rma yapÄ±yor. Ä°ÅŸte, 2019 Babalar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n tarihi...

Babalar GÃ¼nÃ¼, geleneksel olarak her haziran ayÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ kutlanÄ±yor. Bu bilgiler doÄŸrultusunda Babalar GÃ¼nÃ¼ 16 Haziran 2019 Pazar gÃ¼nÃ¼ kutlanacak.

BABALAR GÃœNÃœ HEDÄ°YE Ã–NERÄ°LERÄ°Â 

BabasÄ±nÄ±n bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamak isteyen ve kaÃ§Ä±rmak istemeyen birÃ§ok kiÅŸinin imdadÄ±na astroloji yetiÅŸti. Ä°ÅŸte her burÃ§ iÃ§in alternatif hediye Ã¶nerileri.

KOÃ‡

Hareketli ve Ã¶zgÃ¼r KoÃ§ burcuna oto aksesuarlarÄ±, mp3 Ã§alar, Ã§akÄ±, traÅŸ makinesi, spor ayakkabÄ±, kaliteli bir t-shirt, spora dÃ¼ÅŸkÃ¼n olduklarÄ±ndan spor malzemeleri ve spor kÄ±yafetleri, tuttuÄŸu takÄ±mÄ±n kombine biletleri veya onu heyecanlandÄ±racak bir maÃ§ bileti hediye verebilirsiniz.

BOÄžA

RahatÄ±na ve boÄŸazÄ±na dÃ¼ÅŸkÃ¼n BoÄŸa burcu iÃ§in masaj koltuÄŸu, minder, puf, okuma koltuÄŸu, cÃ¼zdan, ajanda, terlik, tÄ±raÅŸ losyonu, balÄ±k oltasÄ±, bahÃ§e aletleri, kravat, gÃ¼zel bir yemek hediye seÃ§eneklerinizden bazÄ±larÄ± olabilir.

Ä°KÄ°ZLER

Ä°letiÅŸimci, Ã¶ÄŸrenmeye meraklÄ±, zeki, sosyal iliÅŸkileri kuvvetli, her tÃ¼rlÃ¼ yeniliÄŸe aÃ§Ä±k olan Ä°kizlerâ€™e kitap, cep telefonu, bilgisayar, kamera, fotoÄŸraf makinesi, seyahat Ã§antasÄ±, kalem, maket arabalar, anahtarlÄ±k hediye edebilirsiniz.

YENGEÃ‡

GeÃ§miÅŸe baÄŸlÄ±, gelenekÃ§i YengeÃ§ burcuna antika eÅŸyalar, saatler ve fotoÄŸraflar, Ã¶zel bir takvim, evdeki Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ±na uygun bir obje, resim Ã§erÃ§evesi, albÃ¼m, romantik bir dvd, hediye edebilirsiniz.

ASLAN

LÃ¼kse ve kaliteye dÃ¼ÅŸkÃ¼n olan aslanlar hediye almaya bayÄ±lÄ±r. GÃ¶steriÅŸli ve ona Ã¶zel yapÄ±lmÄ±ÅŸ her tÃ¼rlÃ¼ objeyi ona hediye edebilirsiniz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda kÄ±ymetli olmak ÅŸartÄ±yla kol dÃ¼ÄŸmesi, saat, Ã§akmak, kravat, deÄŸerli tablolar veya sanat deÄŸeri olan hediyeleri de seÃ§imleriniz arasÄ±na alabilirsiniz.

BAÅžAK

DÃ¼zenli ve detaycÄ± BaÅŸaklarâ€™a Ã§ok pahalÄ± olmayan ve fonksiyonel hediyeler seÃ§ebilirsiniz. HayatlarÄ±nÄ± organize edecek, Ã§antalar, not defterleri, CD kutularÄ±, kartvizitlik, kalemlik, dijital tansiyon aleti, seyahat Ã¼rÃ¼nleri, bulmaca, kitap, radyo, Ã§eÅŸitli bÃ¶lmeleri olan seyahat Ã§antalarÄ± baÅŸaklar iÃ§in uygun seÃ§enekler olabilir.

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GÃ¼zellik ve uyumdan hoÅŸlanan Terazi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§ok Ã¶nemlidir. Bu yÃ¼zden hediyenizin kutusuna ve sunumuna Ã¶zen gÃ¶sterin. GÃ¼zel bir triko veya hafif renklerde bir gÃ¶mlek, ÅŸÄ±k bir ayakkabÄ±, ÅŸort, pantolon, bir kalem, cd veya mÃ¼zik Ã§alar, sevdiÄŸi bir mÃ¼zik aleti alabilirsiniz.

AKREP

Gizemli ÅŸeylere meraklÄ± olan Akrep'ler, kendilerini de gizlemeyi Ã§ok severler. Onlara gÃ¶zlÃ¼k, ÅŸapka gibi hediyelerin yanÄ± sÄ±ra, masa saati, gece lambasÄ±, kamera, ses kayÄ±t cihazÄ±, deri bir kemer, gerilim filmi veya romanlarÄ±, olta takÄ±mÄ±, bornoz, hediye edebilirsiniz.

YAY

MaceracÄ± ve araÅŸtÄ±rmacÄ± bir ruha sahip Yay burcuna, spor malzemeleri, seyahat Ã§antalarÄ±, seyahatle ilgili aksesuarlar, felsefe kitaplarÄ±, ilgi alanÄ±na dahil olan resimli bÃ¼yÃ¼k kitaplar, iletiÅŸimlerini saÄŸlayacak bilgisayarlÄ± cep telefonlarÄ±, at yarÄ±ÅŸlarÄ± ve milli piyango bileti, gÃ¼mÃ¼ÅŸ parlatÄ±cÄ±sÄ±, spor saat gibi hediyeler seÃ§ebilirsiniz.

OÄžLAK

GeÃ§miÅŸe baÄŸlÄ± ve kuralcÄ± OÄŸlak burcuna sanat deÄŸeri olan objeler, duvar saatleri, fotoÄŸraf albÃ¼mÃ¼ ve iÅŸ yerine koyacaÄŸÄ± ÅŸÄ±k bir Ã§erÃ§eve, kaliteli bir kol saati, deri tepsiler ve iÃ§ki setleri, markalÄ± takÄ±m elbise, koku, kaliteli bir dolma kalem hediye edebilirsiniz.

KOVA

Her zaman ilginÃ§ ve yenilikÃ§i Kova burcuna elektronik ve iletiÅŸimle ilgili her tÃ¼r hediyeyi seÃ§ebilirsiniz. DeÄŸiÅŸik bilgisayar Ã§antasÄ±, bilgisayar aksesuarlarÄ±, kulaklÄ±k, CD Ã§alar, maketler, orijinal her tÃ¼rlÃ¼ obje Kovalar iÃ§in ideal hediyeler olabilir.

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SanatÃ§Ä± ruhlu ve duygusal BalÄ±k burcuna su ve denizle ilgili her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸeyi hediye edebilirsiniz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda fantastik kitaplar, video oyunu, fotoÄŸraf, rÃ¼zgar sÃ¶rfÃ¼ veya dalgÄ±Ã§lÄ±kla ilgili hediyeler, su geÃ§irmez mp3 Ã§alar, akvaryum, ayakkabÄ±, Ã§orap babanÄ±zÄ±n hoÅŸuna gidecek hediye seÃ§imleri olabilir.

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