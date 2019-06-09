Babalar Günü bugün mü? Babalar Günü hangi ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor?
Ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde, uzun yıllardır haziran ayı içine denk gelen bir pazar günü kutlanan Babalar Günü'nün, bu yıl hangi tarihte kutlanacağı merak konusu oldu. Bugünün pazar günü olmasıyla araştırmalarına hız veren vatandaşlar, 'Babalar Günü bugün mü?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Babalar Günü bugün mü? Babalar Günü hangi ne zaman?
Pazar günüyle birlikte, Babalar Günü'nün tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Babaları için çeşitli etkinlik planlamaları yapan ya da hediye alacak vatandaşlar, Babalar Günü'nün tarihini öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHSEL GEÇMİŞİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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