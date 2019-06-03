Babalar Günü bu yıl ne zaman kutlanacak? 2019 Babalar Günü mesajları

Babaları onurlandıran ve babalıkları kutlayan, babalık bağlarını ve babaların toplumdaki etkisini hatırlatan Babalar Günü için geri sayım devam ediyor. Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, hediyeleşmeler ve çeşitli etkinliklerle geçiyor. Babalarıyla unutulmaz bir gün geçirmek ve ona olan sevgisini en güzel şekilde göstermek isteyenler, günler öncesinden hazırlıklara başladı. Peki, bu yıl Babalar Günü hangi güne denk geliyor.

Babalar Günü bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Katolik Avrupa'da, 19 Mart'ta (Aziz Joseph Günü) Orta Çağ'dan beri kutlanmaktadır. Bu kutlama, İspanya ve Portekiz tarafından, 19 Mart'ta hala sıkça kullanılmakta olan Latin Amerika'ya getirildi; ancak Avrupa ve Amerika'daki birçok ülke, Haziran ayının üçüncü Pazar günü olan ABD tarihini kabul etti. Dünyanın pek çok yerinde çeşitli günlerde, en yaygın olarak ev halkının geleneklerine göre Mart, Nisan ve Haziran aylarında kutlanır. Anneler Günü, Kardeşler Günü ve Büyükbaba Günü gibi aile üyelerini onurlandıran benzer kutlamaları tamamlar.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.