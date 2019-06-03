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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.06.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Babalar Günü bu yıl ne zaman kutlanacak? 2019 Babalar Günü mesajları

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Babalar Günü bu yıl ne zaman kutlanacak? 2019 Babalar Günü mesajları

Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ardından sıra Babalar Günü’nde. Anneler Günü gibi Babalar Günü tarihi de ülkelere göre farklılık gösteriyor. Ülkelerin geleneklerine göre, mart, nisan ve haziran ayında kutlamalar yapılıyor. Peki, Babalar Günü bu yıl ne zaman kutlanacak?

Babaları onurlandıran ve babalıkları kutlayan, babalık bağlarını ve babaların toplumdaki etkisini hatırlatan Babalar Günü için geri sayım devam ediyor. Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, hediyeleşmeler ve çeşitli etkinliklerle geçiyor. Babalarıyla unutulmaz bir gün geçirmek ve ona olan sevgisini en güzel şekilde göstermek isteyenler, günler öncesinden hazırlıklara başladı. Peki, bu yıl Babalar Günü hangi güne denk geliyor.

Babalar Günü bu yıl 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Katolik Avrupa'da, 19 Mart'ta (Aziz Joseph Günü) Orta Çağ'dan beri kutlanmaktadır. Bu kutlama, İspanya ve Portekiz tarafından, 19 Mart'ta hala sıkça kullanılmakta olan Latin Amerika'ya getirildi; ancak Avrupa ve Amerika'daki birçok ülke, Haziran ayının üçüncü Pazar günü olan ABD tarihini kabul etti. Dünyanın pek çok yerinde çeşitli günlerde, en yaygın olarak ev halkının geleneklerine göre Mart, Nisan ve Haziran aylarında kutlanır. Anneler Günü, Kardeşler Günü ve Büyükbaba Günü gibi aile üyelerini onurlandıran benzer kutlamaları tamamlar.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

 

 

 

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