Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Babadan korkunç itiraf!

    Babadan korkunç itiraf!

    Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
    02.04.2018 - 14:36 | Son Güncelleme:

    ANKARA’da, 1 yıldır 14 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba Yaşar Ç. (35), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçük kıza yönelik cinsel istismar, aile yakının baba Y. Ç.’yi sopayla döverek, suçunu itiraf ettirmesiyle ortaya çıktı.

    Olay, dün, Keçiören ilçesine bağlı Aşağı Eğlence Mahallesi’nde meydana geldi. Anne, iddiaya göre, eşi Y.Ç.’nin yaklaşık 1 yıldır kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, yakınlarından yardım istedi. Bunun üzerine ailenin T.K. isimli yakını, baba Y. Ç.’yi sopayla darbedip, suçunu itiraf ettirdi. Bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydeden T.K., daha sonra baba Y. Ç.’yi Etlik Polis Merkezi’ne götürdü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüyü izleyenler, Y.Ç.’ye büyük tepki gösterdi. 

    Gözaltına alınan Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

     

    Etiketler: istismar , cinsel istismar , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri