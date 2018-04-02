Babadan korkunç itiraf!

Olay, dün, Keçiören ilçesine bağlı Aşağı Eğlence Mahallesi’nde meydana geldi. Anne, iddiaya göre, eşi Y.Ç.’nin yaklaşık 1 yıldır kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, yakınlarından yardım istedi. Bunun üzerine ailenin T.K. isimli yakını, baba Y. Ç.’yi sopayla darbedip, suçunu itiraf ettirdi. Bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydeden T.K., daha sonra baba Y. Ç.’yi Etlik Polis Merkezi’ne götürdü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüyü izleyenler, Y.Ç.’ye büyük tepki gösterdi.

Gözaltına alınan Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.