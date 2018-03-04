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    Babadan kan donduran itiraf

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

    Kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'yi gürültü yapıyor diye babasının boğduğu ortaya çıktı.

    Balıkesir Edremit'te 7 Şubat günü hayatını kaybeden ve kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin öz babası Hüseyin E. (24) tarafından araç içinde gürültü yaptığı için boğulduğu öğrenildi.

    Bir eliyle direksiyon tutup diğer eliyle de dakikalarca çocuğunun ağzını kapatarak nefes alması engelleyen adam cinayetten 13 gün sonra polise teslim oldu.

    Öldürdüğü oğlunun cenazesine de katılan cani baba suçunu itiraf ettiği ifadesinde, "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını burnunu kapattım. Pişmanım" dedi.

    BOŞANMA DAVASI AÇTI

    Oğlunu kaybeden anne Melis E. ise 4 aylık bebeğiyle ailesinin yanına taşındı. Acılı anne boşanma davası açtı. (Akşam)

    Etiketler: kuzey efe , çocuğunu öldüren baba , balıkesir , son dakika
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