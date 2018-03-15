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    Babadan çocuğa ev verildiğinde VİV nasıl hesaplanır? Baba çocuğuna ev verdiğinde harç masrafı ne kadar olur?

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 16:01 | Son Güncelleme:

    Veraset intikal işlemleri hakkında merak edilen konulardan biri de aile içi yapılan intikal ve değişimler sonucu VİV oranının nasıl hesaplanacağı. Ayrıca babanın çocuğuna ev vermesi durumunda harç masrafının ne kadar olduğu da merak edilip araştırılıyor. Peki, Babadan çocuğa ev verildiğinde VİV nasıl hesaplanıyor? Baba çocuğuna ev verdiğinde harç masrafı ne kadar olur?

    Son günlerde en çok merak edilen konulardan olan veraset intikal işlemleri hakkında vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için internette araştırma yapıyor. İşte veraset intikal konusunda merak edilen bazı sorular ve cevapları...

    Babadan çocuğa ev bağışlandığında harç masrafı ne kadar?

    Satış olduğu zaman binde 20 satıcıya, binde 20 alıcıya isabet eden toplamda binde 40 tapu harcı masrafı var. Bağış olduğu zaman tapu harcı masrafı ise binde 68,31. Bağışta tapu harcı, mülkün emlak vergi değeri üzerinden hesaplanıyor.

    Babadan çocuğa ev bağışlandığında VİV nasıl hesaplanıyor?

    Bağış olduğu zaman ödenecek VİV, mülkün emlak vergi değerinden 2017 için 4.068 TL (VİV Md. 4/d) istisna düşülüp tabloda yer alan oranlar (VİV Md. 16) üzerinden (yüzde 5, yüzde 7.5, yüzde 10, yüzde 12,5 ve yüzde 15 oranında) hesaplanıyor.

    Etiketler: veraset intikal vergisi , vergi , VİV , SeoHaber , gündem
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