Babaanne ve torunun ölümüne 22,5 yıla kadar hapis istemi

Ümraniye İstiklal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde 7 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen olayda, 215 promil alkollü olduğu iddia edilen Emrah Bozdemir’in (33) kullandığı lüks otomobil, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçip, yol kenarında otomobillerinden indikten sonra evlerine girmeye çalışan Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender’e (11) hızla çarptı.





DAHA ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ



Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü Emrah Bozdemir, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olay yerinde yaralanan babaanne Fatma Kalender ve torunu Ahmet Yiğit Kalender, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı babaanne ertesi gün, torunu ise 3 gün sonra hayatını kaybetti. Babaanne ve torununa çarparak ölümüne neden olan sürücü Emrah Bozdemir, olayın ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Bozdemir’in, daha önce de alkolden dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.



Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Bozdemir’in sevk ve idaresindeki 33 SK 271 plakalı otomobille, 7 Nisan 2018 tarihinde saat 23.35 sıralarında Ümraniye Talatpaşa Caddesi üzerinde çift yönlü, tek şeritli yolda yağmurlu havada ve ıslak zeminde seyir halindeyken, önünde gitmekte olan aracı geçmek için karşı yönden gelmekte olan aracın şeridine girip park halinde bulunan bir otomobilin yanında bulunan Fatma Kalender (68) ve Ahmet Yiğit Kalender’e (11) çarptığı, olay neticesi ağır yaralanan Fatma Kalender’in bir gün sonra, Ahmet Yiğit Kalender’in ise 3 gün sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görürken öldükleri, şüpheli Emrah Bozdemir’in ise 215 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.



13 Nisan tarihinde alınan bilirkişi raporuna göre olayda ölen yayaların kusursuz, şüpheli Emrah Bozdemir’in ise trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde tamamen kusurlu olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Bozdemir’in, ‘bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.